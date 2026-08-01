Sức hút của những câu chuyện kết nối thế hệ trên màn ảnh châu Á

Những câu chuyện đời thường, giàu cảm xúc và gần gũi với văn hóa Á Đông đã giúp các bộ phim chinh phục đông đảo khán giả.

Dòng phim về gia đình và sự kết nối giữa các thế hệ vẫn luôn là đề tài được yêu thích của điện ảnh châu Á. Nếu trước đây các tác phẩm chủ yếu xoay quanh cha mẹ và con cái, thì gần đây, tình cảm ông bà - cháu được khai thác sâu hơn qua Gia tài của ngoại (Thái Lan), Thư tình gửi ngoại (Trung Quốc), Cục vàng của ngoại và Nghỉ hè sợ nghỉ hưu (Việt Nam).

Có thể xem Gia tài của ngoại là một trong những tác phẩm góp phần làm nổi bật xu hướng phim gia đình nhiều thế hệ tại châu Á trong vài năm gần đây. Tác phẩm của đạo diễn Pat Boonnitipat không chỉ gây sốt tại Thái Lan mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa ở Indonesia, Singapore, Malaysia, Việt Nam và nhiều nước khác vào năm 2024. Tại Việt Nam, bộ phim ghi nhận hơn 200.000 lượt khán giả ngay dịp khởi chiếu, trở thành phim Thái Lan có doanh thu mở màn cao nhất từ trước đến nay. Thành công của bộ phim còn ở sức lan tỏa trên mạng xã hội. Thậm chí, nhiều gia đình đưa cả ông bà, cha mẹ cùng tới rạp - điều vốn không thường thấy với một bộ phim thương mại.

Sức hút của Gia tài của ngoại nằm ở cách kể chuyện rất giản dị. Bộ phim không tạo kịch tính bằng những biến cố lớn mà để cảm xúc được bồi đắp từ những bữa cơm, lần chăm sóc người già, những câu nói tưởng như rất bình thường trong mỗi gia đình. Câu chuyện vì thế vượt qua rào cản ngôn ngữ để chạm đến khán giả ở nhiều nền văn hóa có những giá trị gia đình tương đồng.

Sau thành công của điện ảnh Thái Lan, Trung Quốc tiếp tục tạo bất ngờ với Thư tình gửi ngoại - một trong những hiện tượng phòng vé của mùa hè 2026. Khác với nhiều tác phẩm thương mại, bộ phim gần như sử dụng hoàn toàn tiếng Triều Châu (Tiều), tái hiện đời sống của cộng đồng người Triều Sơn và những ký ức về gia đình, quê hương. Chính lựa chọn đậm bản sắc địa phương này lại trở thành yếu tố tạo nên sức lan tỏa.

Không chỉ gây chú ý bởi câu chuyện gia đình, Thư tình gửi ngoại còn được đánh giá cao nhờ cách tuyển chọn diễn viên. Thay vì phụ thuộc vào các ngôi sao phòng vé, ekip lựa chọn những nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội hoặc người dân địa phương tham gia diễn xuất. Nữ chính Ngô Thiếu Khanh vốn là một bà nội trợ nổi tiếng trên nền tảng video ngắn trước khi được mời đóng phim. Sự mộc mạc, tự nhiên trong diễn xuất đã tạo nên một hình tượng người bà vừa cứng cỏi, vừa giàu yêu thương, khiến khán giả cảm nhận được một nhân vật như bước ra từ chính gia đình mình. Trường hợp này tương tự bà Taew (Usha Seamkhum) của phim Gia tài của ngoại cũng đóng phim lần đầu khi gần 80 tuổi. Đây cũng là minh chứng cho một xu hướng mới của điện ảnh châu Á tìm kiếm tính chân thực thay vì sự hào nhoáng. Phim dự kiến ra rạp Việt từ 7/8 tới.

Tháng 8 tới, rạp Việt cũng sẽ có thêm một tác phẩm khai thác mối quan hệ ông - cháu là Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của đạo diễn Huỳnh Lập. Năm 2025, phim Cục vàng của ngoại của đạo diễn Khương Ngọc cũng từng gây xúc động về mối quan hệ giữa bà và cháu.

Hình ảnh xúc động trong phim “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu” sẽ ra mắt dịp 2/9.

Bộ phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu kể về kỳ nghỉ đáng nhớ của cậu thiếu niên Trí Bình bên người ông là cựu chiến binh. Từ những khác biệt trong cách sống, suy nghĩ và khoảng cách thế hệ, cả hai dần tìm được tiếng nói chung trong hành trình trở về ký ức chiến tranh, gia đình và tuổi trẻ. Điểm đáng chú ý là bộ phim quy tụ dàn diễn viên thuộc nhiều thế hệ, từ NSƯT Cao Minh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn đến các gương mặt trẻ như Cody Nam Võ, Quang Trung, Puka, Tín Nguyễn cùng nhiều nhà sáng tạo nội dung trẻ.

Theo VTV