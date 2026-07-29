Phim truyền hình “Kế hoạch CM12” ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại

Đạo diễn Trần Duy Linh cho biết, bộ phim truyền hình “Kế hoạch CM12” do Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất, đã hoàn thành các cảnh quay và đang trong quá trình hậu kỳ.

Theo đạo diễn Trần Duy Linh, các bối cảnh sử dụng tái hiện lại chuyên án lịch sử diễn ra tập trung tại khu vực Tây Nam Bộ trong những năm đầu thập niên 1980 đều khá chân thực, vì được các cơ quan, ban ngành hỗ trợ và cho phép đoàn làm phim được tác nghiệp tại trụ sở làm việc của Bộ Công an phía nam, khu vực đài phát tín hiệu của cơ quan kỹ thuật nghiệp vụ, trại giam cũ của ngành...

Bộ phim “Kế hoạch CM12” được xây dựng dựa theo nội dung chuyên án có thật của lực lượng công an Việt Nam đấu tranh chống lại các đối tượng gián điệp, biệt kích, các tổ chức phản động lưu vong, nhất là tổ chức phản động “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu.

Với sự hỗ trợ của công nghệ, đoàn làm phim “Kế hoạch CM12” nỗ lực tái hiện chân thực lại diễn biến của chuyên án lịch sử. Ảnh: Điện ảnh Công an nhân dân

Chuyên án này được thực hiện tập trung trong vòng 3 năm (từ tháng 9 năm 1981 đến tháng 9 năm 1984), là một chuyên án phản gián tinh vi kết thúc thành công, thể hiện bản lĩnh và trí tuệ của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.

Với sự hỗ trợ của các đơn vị công an, quân đội, phim sử dụng số lượng lớn vũ khí, phương tiện và đạo cụ sát với thực tế thập niên 1980, đem lại không khí lịch sử chân thực cho người xem.

Đạo diễn Trần Duy Linh cũng khẳng định, sau hơn 40 năm, rất nhiều hình ảnh, bối cảnh, vật dụng đã có sự thay đổi, nhưng với sự tiến bộ của khoa học công nghệ hiện nay, đoàn phim đã ứng dụng hiệu quả các công nghệ mới nhất để khắc phục những điều này.

Các diễn viên hóa trang nhập vai lãnh đạo Bộ Nội vụ và lãnh đạo chuyên án. Ảnh: Điện ảnh Công an nhân dân

Đồng đạo diễn Phạm Trung Hiếu dành rất nhiều lời khen ngợi cho chuyên viên kỹ thuật Nguyễn Bá Thành, người cũng vừa thực hiện thành công phần xử lý hình ảnh cho phim điện ảnh “Hẹn em ngày nhật thực” được đông đảo khán giả yêu thích.

“Anh Thành đã ứng dụng đồng thời 3 công nghệ gồm kỹ xảo hình ảnh bằng máy tính (CGI), hiệu ứng hình ảnh bằng máy tính (VFX) và trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra những hình ảnh vừa đẹp, vừa chân thực. Nếu trước đây, việc sử dụng CGI và VFX tốn rất nhiều thời gian và chi phí, thì hiện nay, bằng việc ứng dụng AI, cả thời gian và chi phí đều được giảm đi rất nhiều lần. Nhờ đó, hình ảnh được phục dựng trong phim “Kế hoạch CM12” không những chân thật mà còn rất đẹp, khán giả có thể thấy rõ điều đó khi xem phim”, đạo diễn Trung Hiếu tiết lộ.

Đồng thời, đoàn làm phim cũng được các địa phương ủng hộ rất tích cực. “Khi đoàn về quay tại các bối cảnh cửa sông Ông Đốc, Hòn Đá Bạc (Cà Mau), bà con nhân dân vẫn nhắc lại các câu chuyện về thời gian diễn ra chuyên án, về những nhân vật lịch sử có đóng góp to lớn cho thành công của kế hoạch, như chú Hai Tân (Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Phước Tân), Hai Thế (Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Phương Thế), Mười Lắm (Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Viết Lắm)...”, chị Nhân Sơn, cán bộ Điện ảnh Công an nhân dân, tổ chức sản xuất phim “Kế hoạch CM12”, xúc động nhắc lại.

Nhiều địa điểm quan trọng của chuyên án cũng được tái hiện sống động như Trại giam Cây Dừa (Cà Mau), hoặc trại tị nạn ở Thái Lan, cảng xuất phát của lực lượng phản động tại Thái Lan hay mật khu của tổ chức phản động đều được phục dựng ngay tại Cần Giờ, Long Hải (Thành phố Hồ Chí Minh).

Các diễn viên Huy Khánh, Hoàng Anh (ngồi), trong vai các đối tượng phản động cầm đầu Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh trong bối cảnh tái hiện căn cứ của các đối tượng phản động ở nước ngoài. Ảnh: Điện ảnh Công an nhân dân

Bộ phim “Kế hoạch CM12” do Ðiện ảnh Công an nhân dân (Cục Truyền thông Công an nhân dân, Bộ Công an) sản xuất, với sự đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Trung tá Trần Nam Chung, Giám đốc Điện ảnh Công an nhân dân chia sẻ: “Phim “Kế hoạch CM12” được chính các nhân chứng lịch sử, những lãnh đạo ngành công an trực tiếp chỉ đạo, tham gia chuyên án lịch sử làm cố vấn, góp ý từng chi tiết.

Diễn xuất của các nhân vật công an như Bộ trưởng Nội vụ Phạm Chiến (lấy nguyên mẫu từ Bộ trưởng Phạm Hùng, do diễn viên Linh Trung thủ vai), Thứ trưởng Cao Minh Chánh (được xây dựng từ nguyên mẫu Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm, do diễn viên Quốc Tân thủ vai), Hai Phước (lấy nguyên mẫu từ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Phước Tân, do Huỳnh Kiến An thủ vai), Hai Thế (nguyên mẫu là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Phương Thế, do Ngô Thành Tá đóng)... đều được các đạo diễn và đoàn làm phim đánh giá rất cao”.

Bên cạnh đó, tuyến nhân vật phản diện do các diễn viên có kinh nghiệm đảm trách, như Huy Khánh, vào vai đối tượng phản động cầm đầu Lê Quốc Túy, Dương Hoàng Anh, vai đối tượng Mai Văn Hạnh... đều đã nhập vai xuất sắc, dẫn dắt mạch chuyện lôi cuốn, hấp dẫn.

Sau khi hoàn thành giai đoạn hậu kỳ, phim sẽ được phát sóng phục vụ khán giả trên các kênh truyền hình thiết yếu quốc gia, các đài truyền hình địa phương, và nền tảng dịch vụ cung cấp nội dung trực tiếp qua Internet OTT.

Theo nhandan.vn