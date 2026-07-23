Hollywood bàng hoàng: Cô bé Jia của “Godzilla x Kong” qua đời ở tuổi 18

Kaylee Hottle, nữ diễn viên khiếm thính được yêu mến qua vai Jia trong “Godzilla vs. Kong” và “Godzilla x Kong: The New Empire”, đã qua đời ở tuổi 18 sau một vụ tai nạn giao thông tại bang Maryland (Mỹ).

Sự ra đi đột ngột của cô khiến giới điện ảnh Hollywood và cộng đồng người khiếm thính bàng hoàng.Nữ diễn viên trẻ Kaylee Hottle, người ghi dấu ấn với vai cô bé Jia trong loạt phim MonsterVerse của Warner Bros và Legendary, đã qua đời ở tuổi 18 sau một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại bang Maryland (Mỹ). Thông tin được gia đình, cảnh sát địa phương và nhiều cơ quan truyền thông quốc tế xác nhận.

Theo Văn phòng Cảnh sát hạt Frederick, vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng 21/7 (giờ địa phương) tại khu vực Ijamsville. Chiếc xe chở Kaylee Hottle được cho là đã chạy với tốc độ cao trước khi lao khỏi mặt đường và đâm vào một cống thoát nước. Nữ diễn viên là một trong hai hành khách trên xe. Cô được đưa đến trung tâm cấp cứu chấn thương nhưng không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Nhà chức trách cho biết tốc độ được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn và vụ việc vẫn đang được điều tra.

Kaylee Hottle được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ truyền cảm hứng về sự hòa nhập và đa dạng trong điện ảnh Hollywood. (Ảnh: Instagram)

Sinh ra trong một gia đình nhiều thế hệ đều bị khiếm thính, Kaylee Hottle sử dụng Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ (ASL) từ nhỏ. Cô bắt đầu diễn xuất khi mới 9 tuổi và nhanh chóng được khán giả biết đến với vai Jia – cô bé khiếm thính có mối liên kết đặc biệt với Kong – trong “Godzilla vs. Kong” (2021). Cô tiếp tục đảm nhận vai diễn này trong “Godzilla x Kong: The New Empire” (2024), góp phần mang đến hình ảnh đại diện chân thực của cộng đồng người khiếm thính trên màn ảnh rộng.

Không chỉ được yêu mến bởi diễn xuất tự nhiên, Kaylee còn được đồng nghiệp đánh giá cao nhờ tinh thần lạc quan và những đóng góp cho việc thúc đẩy sự đa dạng trong ngành điện ảnh. Sự ra đi của Kaylee Hottle ở tuổi 18 để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ MonsterVerse cũng như khán giả yêu điện ảnh trên toàn thế giới. Dù sự nghiệp còn rất ngắn ngủi, nữ diễn viên trẻ đã để lại dấu ấn với một vai diễn giàu cảm xúc và góp phần mở rộng cơ hội đại diện cho người khiếm thính trong các tác phẩm bom tấn Hollywood.

Theo VOV