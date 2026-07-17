Điểm chung của 3 nam diễn viên nghìn tỷ màn ảnh Việt

Nhìn vào danh sách những nam diễn viên có tổng doanh thu phòng vé vượt mốc 1.000 tỷ đồng của điện ảnh Việt hiện nay, khán giả dễ nhận ra một điểm trùng hợp khá thú vị: cả ba đều mang tên Tuấn. Đó là Kiều Minh Tuấn, Quang Tuấn và Tuấn Trần.

Tất nhiên, thành công của họ không đến từ cái tên giống nhau. Điều đưa ba gương mặt này trở thành những “diễn viên nghìn tỷ” hiếm hoi của màn ảnh Việt là hàng loạt tác phẩm thắng lớn tại phòng vé, cùng sự bền bỉ trong hành trình theo đuổi diễn xuất. Dù theo đuổi những màu sắc rất khác nhau, cả ba đều có một điểm chung: không ngại làm mới bản thân, sẵn sàng lăn xả vì nhân vật và đều sở hữu ít nhất ba bộ phim cán mốc doanh thu trăm tỷ.

Quang Tuấn – “ông hoàng” phim kinh dị với chuỗi phim trăm tỷ

Sinh năm 1985, Quang Tuấn là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt những năm gần đây. Anh được khán giả gọi là “diễn viên nghìn tỷ” sau khi liên tiếp góp mặt trong nhiều dự án có doanh thu cao, đưa tổng doanh thu các bộ phim anh tham gia vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

Quang Tuấn được mệnh danh “ông hoàng phim kinh dị Việt”

Điểm mạnh của Quang Tuấn nằm ở khả năng hóa thân vào nhiều dạng vai, đặc biệt là các nhân vật thuộc dòng phim kinh dị, giật gân và tâm lý. Anh từng trở thành nam diễn viên đầu tiên của màn ảnh Việt có tới bốn bộ phim trăm tỷ trong cùng một năm.

Trong vài năm qua, Quang Tuấn liên tiếp xuất hiện trong các dự án đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng như Thiên đường máu (126 tỷ đồng), Truy tìm long diên hương (206 tỷ đồng), Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (172 tỷ đồng), Quỷ nhập tràng (149 tỷ đồng) và Quỷ nhập tràng 2 (113 tỷ đồng). Thành tích của Quỷ nhập tràng 2 đã giúp anh chính thức gia nhập câu lạc bộ diễn viên nghìn tỷ của điện ảnh Việt.

Trước đó, nam diễn viên cũng góp mặt trong những dự án có doanh thu khả quan như Quỷ cẩu (108 tỷ đồng) hay Nghề siêu dễ (68 tỷ đồng). Bên cạnh điện ảnh, Quang Tuấn còn được giới chuyên môn đánh giá cao về diễn xuất và đài từ. Ở lĩnh vực truyền hình, anh từng giành hai giải Cánh diều Vàng cho vai diễn trong Thuyền giấy và Khúc hát mặt trời. Năm 2025, anh còn nhận được nhiều sự yêu mến khi tham gia chương trình thực tế Running Man Vietnam mùa 3.

Tuấn Trần – gương mặt trẻ sở hữu tổng doanh thu cao nhất

Nếu Quang Tuấn ghi dấu bằng chuỗi phim kinh dị, thì Tuấn Trần lại được xem là “bảo chứng phòng vé” của nhiều dự án điện ảnh ăn khách.

Nam diễn viên sinh năm 1992 hiện là diễn viên điện ảnh Việt đầu tiên có tổng doanh thu các phim tham gia vượt 1.500 tỷ đồng. Những bộ phim nổi bật trong sự nghiệp của Tuấn Trần gồm Mai (551 tỷ đồng), Bố già (395 tỷ đồng), Đem mẹ đi bỏ (171 tỷ đồng), Đất rừng phương Nam (140 tỷ đồng), Làm giàu với ma (128 tỷ đồng) và Làm giàu với ma 2 (101 tỷ đồng). Tổng doanh thu các bộ phim có sự tham gia của anh hiện đã vượt 1.500 tỷ đồng.

Tuấn Trần

Tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Sài Gòn, Tuấn Trần đến với nghệ thuật nhờ lợi thế ngoại hình cùng khả năng diễn xuất đa dạng. Dù thường xuyên được gọi là “diễn viên nghìn tỷ”, anh nhiều lần bày tỏ sự khiêm tốn khi cho rằng thành tích doanh thu là kết quả của cả ê-kíp chứ không chỉ riêng cá nhân.

Bên cạnh dấu ấn phòng vé, Tuấn Trần còn nhận nhiều giải thưởng như Cánh diều, Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam, Ngôi Sao Xanh và giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025.

Sau Báu vật trời cho, trong năm nay anh tiếp tục góp mặt trong phim Hộ linh tráng sĩ, vào vai Nguyên Phong - chàng trai núi rừng phóng khoáng, sống ngoài mọi khuôn khổ nhưng buộc phải bước ra khi vận mệnh dân tộc thay đổi.

Kiều Minh Tuấn – “tắc kè hoa” của màn ảnh Việt

Gia nhập câu lạc bộ diễn viên nghìn tỷ sau thành công của Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, Kiều Minh Tuấn tiếp tục khẳng định khả năng biến hóa của mình sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật.

Khác với hai cái tên còn lại, thế mạnh của Kiều Minh Tuấn nằm ở biên độ diễn xuất rộng. Anh có thể đảm nhận từ vai hài, tình cảm đến phản diện hay tâm lý nặng ký mà vẫn giữ được sự tự nhiên.

Kiều Minh Tuấn

Trong Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, nam diễn viên lần đầu khai thác rõ nét dòng phim kinh dị tâm linh khi vào vai pháp sư Còn. Thay vì sử dụng lối diễn giàu năng lượng quen thuộc, anh lựa chọn tiết chế cảm xúc, tạo nhiều khoảng lặng để nhân vật có chiều sâu hơn.

Trước đó, Kiều Minh Tuấn cũng ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Em chưa 18, Tiệc trăng máu, Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử, Nghề siêu dễ hay Cô dâu hào môn. Thành công của Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đã đưa tổng doanh thu các phim anh tham gia vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

Bên cạnh diễn xuất, Kiều Minh Tuấn còn tạo thiện cảm nhờ hình ảnh gần gũi trong các hoạt động giao lưu với khán giả. Tuy nhiên, anh luôn giữ ranh giới rõ ràng giữa đời thường và công việc, để mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh đều mang đến một màu sắc mới.

Theo vov.vn