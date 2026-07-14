Chiếu phim miễn phí tại 190 cụm rạp nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) sẽ diễn ra từ ngày 21-28/7/2026, trên phạm vi cả nước. Theo đó, các rạp trên toàn quốc chiếu phim miễn phí phục vụ cựu chiến binh, người có công, gia đình người có công, gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và đông đảo người dân.

Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) diễn ra từ ngày 21-28/7/2026, chiếu phim miễn phí tại các rạp trên toàn quốc.

Tuần phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh và các đơn vị liên quan tổ chức.

Điểm nhấn đặc biệt của Tuần phim năm nay là lần đầu tiên, toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng chung tay tham gia một chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác tri ân người có công với cách mạng.

Đến nay, Trung tâm Chiếu phim quốc gia cùng 13 doanh nghiệp phát hành, phổ biến phim và kinh doanh rạp chiếu phim gồm CGV, Galaxy, Lotte Cinema, Beta Cinema, AEON BETA, BHD, Cinestar, Cinemax, MegaGS, EVG, Dcine, Starlight và Rio đã xác nhận tham gia chương trình với tổng số 190 cụm rạp trên cả nước.

Theo kế hoạch, trong các ngày 22, 23 và 24/7/2026, các cụm rạp sẽ tổ chức chiếu phim miễn phí, mỗi ngày 2 suất chiếu (vào 10 giờ và 16 giờ), phục vụ các đối tượng ưu tiên gồm: Cựu chiến binh, người có công và gia đình người có công với cách mạng; lực lượng vũ trang; đoàn viên, thanh niên; học sinh, sinh viên và đông đảo nhân dân.

Cùng với hoạt động Tuần phim của Cục Điện ảnh - Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch, Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phát hành phim Quân đội triển khai chiếu phim phục vụ lực lượng vũ trang, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đồng thời tùy điều kiện thực tế tại từng đơn vị sẽ kết hợp phục vụ nhân dân trên địa bàn đóng quân, đặc biệt tại khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và ý nghĩa tri ân của chương trình đến với đông đảo nhân dân trên mọi miền Tổ quốc.

Các bộ phim được lựa chọn trình chiếu đều là những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu do Nhà nước đặt hàng, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phản ánh lịch sử đấu tranh cách mạng, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và sự hi sinh của các thế hệ đi trước. Trong đó có các tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt Nam như: Đừng đốt; Mùi cỏ cháy; Những người viết huyền thoại; Đường xuyên rừng; Truyền thuyết về Quán Tiên; Bình minh đỏ.

Lễ Khai mạc Tuần phim dự kiến được tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 21/7/2026, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội. Bộ phim Đừng đốt của đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Nhật Minh, Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất được lựa chọn chiếu Khai mạc. Chương trình dự kiến có sự tham gia giao lưu của đạo diễn, diễn viên, đoàn làm phim và đại diện gia đình liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm.

Ngày 22/7/2026, Lễ Khai mạc Tuần phim khu vực miền Nam sẽ được tổ chức tại TPHCM với bộ phim Khai mạc “Chị Tư Hậu” (Biên kịch: Bùi Đức Ái; Đạo diễn: Phạm Kỳ Nam). Trong khuôn khổ Tuần phim, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức Tọa đàm “Sáng tác tác phẩm điện ảnh về đề tài truyền thống cách mạng trong giai đoạn mới - Giá trị kế thừa và phát huy dòng phim cách mạng Việt Nam”.

Tiếp nối các hoạt động của Tuần phim, tối ngày 23/7/2026, Lễ Khai mạc Tuần phim khu vực miền Trung sẽ được tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh, kết hợp chiếu phim và giao lưu giữa đoàn làm phim “Thanh âm vượt đại dương” với cựu chiến binh, người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương.

Ngày 24/7/2026, đoàn nghệ sĩ, diễn viên bộ phim “Thanh âm vượt đại dương” sẽ tiếp tục tham gia Chương trình chiếu phim và giao lưu tại tỉnh Quảng Trị. Đây là hoạt động do Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức, nằm trong “Mô hình sinh hoạt chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên thông qua điện ảnh cách mạng Việt Nam”.

Chuỗi sự kiện do Cục Điện ảnh phối hợp với các đơn vị tổ chức không chỉ khẳng định vai trò của điện ảnh trong đời sống văn hóa - chính trị, mà còn tạo môi trường giáo dục trực quan sinh động, khơi dậy tinh thần yêu nước và lý tưởng cách mạng sâu sắc trong thế hệ trẻ hôm nay.

Nhiều tác phẩm quen thuộc được trình chiếu miễn phí trong khuôn khổ Tuần phim. Ảnh: Internet

Thông qua Tuần phim, Ban Tổ chức mong muốn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, đồng thời lan tỏa sâu rộng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong toàn xã hội; qua đó tri ân những người đã cống hiến, hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Lịch chiếu phim được bố trí theo từng cụm rạp khác nhau, đáp ứng tối đa nhu cầu thưởng thức và lựa chọn của khán giả, bảo đảm hiệu quả khai thác suất chiếu. Lịch chiếu được đăng tải trên website của rạp và các phương tiện truyền thông khác như: báo điện tử, đài PT-TH, cổng thông tin các địa phương, các ứng dụng VTVGo, TV360...

Vé xem phim phát trực tiếp tại quầy vé của rạp trước buổi chiếu từ 3-5 ngày, khán giả đến lấy vé xem phim tại các cụm rạp theo lịch chiếu đã ấn định. Bên cạnh đó, các rạp sẽ dành 1-2 hàng ghế cho Cựu chiến binh, gia đình chính sách... đến xem trực tiếp mà không cần phải lấy vé từ trước.

Theo Chinhphu.vn