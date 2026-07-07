3 ngôi sao Hàn gây tranh cãi vì nhan sắc tuổi trung niên

Cùng ở ngưỡng tuổi trung niên nhưng 3 ngôi sao Hàn dưới đây lại khiến khán giả bất ngờ về nhan sắc. Jang Dong Gun khiến khán giả bất ngờ với diện mạo trẻ trung, Jun Ji Hyun được khen vì không che giấu dấu vết thời gian, còn Hwang Jung Min gây ấn tượng với vẻ ngoài khỏe khoắn sau khi từ bỏ rượu.

Không có bộ phim mới hay một dự án đình đám ra mắt, ba ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc vẫn trở thành tâm điểm trên các diễn đàn. Điều khiến cư dân mạng bàn luận lần này không phải diễn xuất, mà là những thay đổi trên gương mặt và ngoại hình của họ theo thời gian.

Ba nghệ sĩ, ba diện mạo, ba cách khác nhau để đối diện với tuổi tác đã vô tình mở ra cuộc tranh luận về vẻ đẹp tự nhiên và những tiêu chuẩn khắt khe mà người nổi tiếng luôn phải đối mặt.

Jang Dong Gun khiến khán giả ngỡ ngàng vì vẻ ngoài trẻ hơn tuổi

Sau một thời gian khá kín tiếng kể từ bộ phim A Normal Family (Gia đình hoàn hảo), Jang Dong Gun (54 tuổi) xuất hiện tại một sự kiện của thương hiệu đồ uống và nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông. Điều thu hút mọi ánh nhìn là làn da căng mịn cùng gương mặt gần như không lộ nhiều dấu hiệu tuổi tác. Phần trán và vùng quanh mắt của nam tài tử được nhận xét săn chắc hơn hẳn so với những lần xuất hiện trước, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Trên các diễn đàn, không ít ý kiến đặt câu hỏi liệu đây là thành quả của một chế độ chăm sóc da bài bản hay có sự hỗ trợ từ các phương pháp thẩm mỹ. Ngược lại, nhiều người cho rằng ánh sáng, góc chụp và lớp trang điểm chuyên nghiệp cũng có thể tạo nên khác biệt đáng kể.

Dù nguyên nhân là gì, màn tái xuất của Jang Dong Gun vẫn đủ để khiến mạng xã hội xôn xao.

Jun Ji Hyun được khen vì vẻ đẹp không “đóng băng”

Trái ngược với đồng nghiệp, Jun Ji Hyun lại trở thành chủ đề bàn tán vì một chi tiết rất nhỏ. Trong video quảng bá mới của Eyes Magazine, nữ diễn viên vẫn xuất hiện với thần thái sang trọng và gương mặt gần như không thay đổi sau nhiều năm. Thế nhưng, khi cô đưa tay tạo dáng trước ống kính, nhiều người chú ý đến những đường gân và nếp nhăn hiện rõ trên mu bàn tay.

Sự đối lập giữa gương mặt trẻ trung và đôi bàn tay mang dấu ấn thời gian nhanh chóng trở thành chủ đề được chia sẻ rộng rãi.

Bên cạnh những bình luận cho rằng “đôi bàn tay khó giấu được tuổi thật”, nhiều khán giả lại dành lời khen cho Jun Ji Hyun. Theo họ, nữ diễn viên không cố che giấu quá trình lão hóa hay lạm dụng chỉnh sửa hình ảnh.

Chính sự tự nhiên ấy khiến vẻ đẹp của cô trở nên gần gũi hơn. Nhiều người cũng cho rằng đôi bàn tay săn chắc, nổi gân là dấu hiệu của một người thường xuyên vận động và duy trì lối sống lành mạnh.

Hwang Jung Min trẻ ra thấy rõ sau khi từ bỏ rượu

Trong khi Jang Dong Gun và Jun Ji Hyun tạo nên những luồng ý kiến trái chiều, sự thay đổi của Hwang Jung Min gần như chỉ nhận về những lời khen. Qua loạt hình ảnh quảng bá cho bộ phim mới Hope, nam diễn viên khiến khán giả bất ngờ với gương mặt rạng rỡ, làn da sáng hơn và thần sắc đầy sức sống. Không ít người nhận xét anh trông trẻ hơn nhiều so với vài năm trước.

Khán giả cho rằng sự thay đổi này có liên quan đến quyết định từ bỏ rượu của nam diễn viên.

Trước đó, khi tham gia chương trình YouTube DdeunDdeun vào năm 2024, Hwang Jung Min từng chia sẻ rằng sau khi ngừng uống rượu, sức khỏe của anh thay đổi rõ rệt. Nam diễn viên nói anh cảm nhận cơ thể hoạt động nhẹ nhàng hơn, không còn phải “gồng mình” để hồi phục sau những cuộc nhậu và mỗi sáng thức dậy đều thấy tinh thần sảng khoái. Ở lần tái xuất gần đây trên chính chương trình này, Hwang Jung Min còn hài hước tiết lộ trước kia anh thường phải nhờ đến lớp trang điểm dày để che đi gương mặt đỏ bừng vì rượu.

Câu chuyện xoay quanh ba ngôi sao nổi tiếng cho thấy cách nhìn của công chúng về tuổi tác đang dần thay đổi. Nếu Jang Dong Gun khiến nhiều người trầm trồ vì vẻ ngoài trẻ trung, Jun Ji Hyun lại nhận được sự đồng cảm khi để những dấu vết thời gian xuất hiện một cách tự nhiên. Trong khi đó, Hwang Jung Min chứng minh rằng một lối sống lành mạnh đôi khi mang đến sự thay đổi rõ rệt hơn bất kỳ phương pháp làm đẹp nào.

Đằng sau những lời bàn tán về ngoại hình là một thực tế quen thuộc của làng giải trí Hàn Quốc: mọi thay đổi, dù rất nhỏ, đều khó thoát khỏi sự quan sát của công chúng. Tuy nhiên, thay vì chỉ đề cao vẻ ngoài “không tuổi”, ngày càng nhiều khán giả sẵn sàng đón nhận một vẻ đẹp chân thực, nơi những nếp nhăn hay dấu vết của thời gian không còn bị xem là khuyết điểm, mà trở thành một phần tự nhiên của hành trình trưởng thành.

Theo vov.vn