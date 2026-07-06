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Trưởng nhóm BIGBANG nhận trọng trách mới về bảo vệ di sản

Trưởng nhóm BIGBANG - nam ca sĩ G-Dragon sẽ là đại sứ danh dự trong khuôn khổ kỳ họp Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO lần thứ 48 sắp diễn ra tại Busan. Đây cũng là lần đầu tiên Hàn Quốc đăng cai tổ chức sự kiện quốc tế này kể từ năm 1988.

Trưởng nhóm BIGBANG nhận trọng trách mới về bảo vệ di sản

Theo cơ quan quản lý di sản Hàn Quốc, ca sĩ G-Dragon (tên thật là Kwon Ji-yong) được bổ nhiệm là đại sứ danh dự cho phiên họp thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO, diễn ra từ ngày 19 - 29/7 tại Busan. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc đăng cai tổ chức một kỳ họp tương tự của ủy ban này, kể từ khi gia nhập Công ước Di sản Thế giới năm 1988.

Phía Hàn Quốc cho rằng, vượt ra ngoài lĩnh vực K-pop, G-Dragon là một nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng toàn cầu trong các lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật rộng lớn, đồng thời nhấn mạnh vai trò của anh về thúc đẩy các sáng kiến ​​vì lợi ích cộng đồng và giải quyết các vấn đề xã hội thông qua nghệ thuật. Quỹ JusPeace được G-Dragon thành lập năm 2024 nhằm giải quyết các vấn đề xã hội thông qua nghệ thuật và ​​​​sáng tạo, cũng cho thấy sự phù hợp với tầm nhìn của UNESCO.

Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới tại Busan dự kiến ​​đón các đoàn đại biểu từ nhiều quốc gia, tập trung thảo luận các nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự, bao gồm việc đánh giá khoảng 30 đề cử mới và xem xét tình trạng bảo tồn của nhiều địa điểm nằm trong Danh mục Di sản Thế giới.

Trưởng nhóm BIGBANG được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức quốc tế về tầm quan trọng của việc ghi danh và thúc đẩy bảo vệ các di sản văn hóa, di sản thiên nhiên. G-Dragon sẽ hỗ trợ chiến dịch toàn cầu mang tên “Di sản trong hòa bình” được phát động trong tuần tới, đồng thời góp mặt trong các video quảng bá và sự kiện liên quan. Sáng kiến ​​này nhằm khuyến khích sự tham gia của các cá nhân, doanh nghiệp và thành phố trong việc bảo vệ các di sản thế giới.

Trước đây, G-Dragon cũng từng đảm nhiệm vai trò đại sứ danh dự cho Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc.

Theo VOV


Theo VOV

 Từ khóa: Di sản thế giới Hàn quốc Bảo vệ nhóm Đại sứ Unesco Đầu tiên Đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Quốc tế
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