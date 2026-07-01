Ji Chang Wook: “Việt Nam là nơi mang lại cho tôi rất nhiều năng lượng”

Lần đầu tiên đến Việt Nam tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF IV), Ji Chang Wook bày tỏ niềm hạnh phúc khi được gặp gỡ người hâm mộ. Nam diễn viên Hàn Quốc cho biết Việt Nam luôn mang đến cho anh nguồn năng lượng tích cực.

Sáng 30/6, Ji Chang Wook có buổi gặp gỡ truyền thông trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV). Lần đầu tiên đến Việt Nam, nam diễn viên Hàn Quốc bày tỏ niềm vui khi được trực tiếp giao lưu với người hâm mộ, đồng thời cho biết Việt Nam là điểm đến luôn mang đến cho anh nguồn năng lượng tích cực.

"Tôi rất vui và hạnh phúc khi được trực tiếp gặp gỡ các fan Việt Nam như thế này. Việt Nam là nơi mang lại cho tôi rất nhiều năng lượng, vì vậy tôi cũng rất háo hức và mong chờ cuộc gặp lần này. Tôi muốn cùng mọi người tạo nên thật nhiều kỷ niệm đẹp tại DANAFF để đáp lại tình cảm mà các bạn đã dành cho tôi trong suốt thời gian qua", Ji Chang Wook chia sẻ.

Theo nam diễn viên, sự yêu mến và kỳ vọng của khán giả chính là động lực lớn nhất để anh không ngừng làm mới mình sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Anh cho biết luôn tò mò với những câu chuyện và nhân vật mới, đồng thời cảm thấy may mắn khi bất cứ lựa chọn nào của mình cũng nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ. Chính điều đó giúp anh có thêm động lực để tiếp tục bước sang những chặng đường mới mà không cảm thấy mệt mỏi.

Nói về tiêu chí lựa chọn dự án, Ji Chang Wook cho biết anh luôn bị thu hút bởi một câu chuyện hấp dẫn và những nhân vật có chiều sâu. Trước mỗi vai diễn, điều anh quan tâm nhất là liệu mình có thể mang đến một hình ảnh mới cho khán giả hay thực sự tận hưởng quá trình hóa thân vào nhân vật. Những tác phẩm khơi gợi sự tò mò và tinh thần thử thách luôn là lựa chọn ưu tiên của anh.

Chia sẻ về định hướng tương lai, tài tử sinh năm 1987 nói anh không đặt ra những mục tiêu quá lớn lao, mà mong muốn được làm nghề thật lâu và luôn khiến khán giả chờ đợi các dự án tiếp theo.

"Thay vì theo đuổi những mục tiêu quá lớn lao hay hoành tráng, tôi mong mình có thể tiếp tục là một diễn viên khiến khán giả luôn mong chờ dự án tiếp theo và duy trì hoạt động nghệ thuật thật lâu dài. Bên cạnh đó, tôi cũng mong có cơ hội hợp tác với nhiều nhà sáng tạo và diễn viên đến từ các nền văn hóa khác nhau, vượt qua ranh giới ngôn ngữ và quốc gia", anh nói.

Nam diễn viên cũng tiết lộ sẽ sớm tái ngộ khán giả qua hai dự án mới là Scandal trên Netflix và Mary Very Love trên Disney+. Theo Ji Chang Wook, việc hai bộ phim được phát hành trên các nền tảng toàn cầu giúp anh có cơ hội đến gần khán giả ở nhiều quốc gia hơn. Anh bày tỏ hy vọng mỗi tác phẩm với màu sắc riêng sẽ tiếp tục nhận được sự yêu mến của người xem.

Khi được hỏi muốn khán giả Việt Nam nhớ đến mình như thế nào sau chuyến tham dự DANAFF IV, Ji Chang Wook cho biết anh không chỉ mong được ghi nhớ qua những vai diễn trên màn ảnh mà còn là một nghệ sĩ có thể trực tiếp kết nối với người hâm mộ, cùng chia sẻ năng lượng tích cực và những khoảnh khắc đẹp. Anh hy vọng DANAFF sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội để được gặp gỡ khán giả Việt Nam trong tương lai.

Cũng trong buổi gặp gỡ truyền thông, nữ diễn viên Han Dong Hee chia sẻ cô đặc biệt ấn tượng với phong cảnh Đà Nẵng cũng như sự đón tiếp nồng hậu của khán giả Việt Nam. Theo cô, nguồn năng lượng tích cực của con người nơi đây khiến cô cảm thấy thoải mái như đang ở một nơi mình luôn mong muốn được ghé thăm. Được trực tiếp nhìn thấy tình yêu điện ảnh của khán giả cũng khiến nữ diễn viên càng háo hức với những ngày tham dự DANAFF.

Han Dong Hee gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã luôn dành tình cảm cho mình bất chấp khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa. Cô cho biết sự yêu mến ấy sẽ là động lực để tiếp tục nỗ lực trên con đường diễn xuất. Nữ diễn viên cũng bày tỏ mong muốn không bị đóng khung trong một hình tượng cố định mà sẽ từng bước mở rộng giới hạn của bản thân, để dù sau 10 hay 20 năm vẫn có thể đồng hành cùng khán giả bằng những vai diễn mang lại cảm xúc và sự đồng cảm.

Ji Chang Wook là một trong những khách mời quốc tế nhận được nhiều sự quan tâm tại DANAFF IV. Nam diễn viên ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm như Smile Again, Hoàng hậu Ki, Healer, The K2, Suspicious Partner, Lovestruck in the City, The Worst of Evil, Welcome to Samdal-ri và gần đây là The Manipulated. Bên cạnh truyền hình, anh còn tham gia các phim điện ảnh như Fabricated City, Hard Hit, Revolver và Colony.

Trong khi đó, Han Dong Hee là gương mặt trẻ của màn ảnh Hàn Quốc, từng góp mặt trong Under the Queen’s Umbrella, May I Help You, Gyeongseong Creature, Captivating the King và mới đây là The Legend of Kitchen Soldier. Với lối diễn xuất tự nhiên cùng khả năng hóa thân đa dạng, cô được đánh giá là một trong những diễn viên trẻ triển vọng của điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc.

Theo VOV