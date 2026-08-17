Khi khủng long “đổ bộ” phố Oak

Khởi chiếu từ ngày 14-8, bộ phim “Ngày tàn của phố Oak” (tựa gốc: The End of Oak Street) đưa khán giả vào cuộc đối đầu nghẹt thở giữa con người và những sinh vật tiền sử ngay giữa một khu phố ngoại ô nước Mỹ. Ngoài sự góp mặt của hai ngôi sao nổi tiếng Anne Hathaway và Ewan McGregor, bộ phim còn gây chú ý bởi quá trình sáng tạo, thiết kế sinh vật và dựng bối cảnh được đầu tư công phu.

Ý tưởng về một bộ phim khủng long đã được đạo diễn David Robert Mitchell ấp ủ từ thuở nhỏ. Hình ảnh một con khủng long đang bới rác giữa những ngôi nhà ngoại ô bình thường từng xuất hiện trong trí tưởng tượng của Mitchell, trở thành điểm khởi đầu cho thế giới đặc biệt của bộ phim.

Để những con khủng long trên màn ảnh không trở thành những “quái vật” đơn thuần, ê kíp dành nhiều công sức nghiên cứu cổ sinh vật học. Từ bộ xương, cơ bắp đến lớp lông vũ, các sinh vật được xây dựng dựa trên đặc điểm của nhiều loài chim hiện đại như đà điểu Emu, đà điểu châu Phi và gà con. Những chi tiết như vảy mòn, răng sứt hay vết sẹo còn giúp chúng mang dáng vẻ của những sinh vật từng trải qua một đời sống riêng. Đặc biệt, phim đưa các loài khủng long thuộc nhiều thời kỳ khác nhau cùng xuất hiện tại phố Oak, qua đó làm tăng bí ẩn về cánh cổng du hành thời gian.

Không kém phần kỳ công là việc tái hiện khu ngoại ô Mỹ những năm 1980. Sau quá trình khảo sát tại Atlanta, đoàn phim lựa chọn Wisteria Gardens với những hàng cây cổ thụ và các ngôi nhà còn lưu giữ nét kiến trúc từ thập niên 1960. Hàng nghìn món đồ gia dụng, nội thất, sách, ảnh gia đình và vật dụng đời thường được sưu tầm từ các phiên đấu giá, Facebook Marketplace và người dân địa phương để tạo nên cảm giác chân thực nhất.

Với kịch bản nghẹt thở và sự đầu tư công phu, “Ngày tàn của phố Oak” hứa hẹn mang đến một trải nghiệm mới mẻ cho dòng phim khủng long trên màn ảnh rộng.

https://hanoimoi.vn/khi-khung-long-do-bo-pho-oak-1216639.html

Theo hanoimoi.vn