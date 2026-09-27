Mỹ nhân mất sự nghiệp vì một quả táo

Lý Mộng được đánh giá là diễn viên có thiên phú và khí chất nghệ thuật nổi trội. Những năm đầu sự nghiệp, cô từng vấp phải nhiều khó khăn vì tính cách ngông cuồng, nóng nảy.

Trang 163 đưa tin nữ diễn viên Lý Mộng đã dùng diễn xuất của mình để chứng minh "không có vai diễn nhỏ, chỉ có diễn viên nhỏ bé" khi chỉ đóng vai phụ nhưng khiến khán giả và truyền thông hết lời khen ngợi.

Lý Mộng thường xuyên thể hiện vai phản diện trong các tác phẩm truyền hình. Nhân vật không có quá nhiều đất diễn, nhưng được nữ diễn viên đắp nặn tinh tế có chiều sâu, ẩn chứa câu chuyện trọn vẹn, khiến người xem phải đồng cảm.

Gây sốt với loạt vai diễn phản diện

Trong phim cổ trang Lan Hương như cố, Lý Mộng thể hiện vai Triệu Tinh Đường, vốn là tiểu thư có tài kinh doanh, thông minh, nhưng bị giày vò bởi nỗi cô đơn vì hôn nhân không như ý.

Triệu Tinh Đường lén nuôi nam sủng và bị phu quân phát hiện. Người mà Triệu Tinh Đường tưởng chừng đồng lòng với mình lại dễ dàng đổ tội, nói lời phụ bạc khiến Triệu Tinh Đường sụp đổ.

Lý Mộng từng diễn nhiều vai phản diện, ánh mắt sắc bén đầy uy quyền. Cô cũng thể hiện được sự kiêu ngạo của tiểu thư xuất thân giàu có. Nhưng ẩn dưới vẻ ngoài tàn nhẫn là nỗi tuyệt vọng về số phận, giúp nhân vật đa chiều và sống động.

Lý Mộng thể hiện vai diễn Triệu Tinh Đường có chiều sâu.

Năm 2026, Lý Mộng còn ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả thông qua vai diễn "tiểu tam" Lỗ Trinh Trinh trong phim tình cảm hiện đại Mật ngữ kỷ. Lỗ Trinh Trinh là kẻ hiếu thắng, cướp chồng người khác nhưng muốn khoe chiến tích trước mặt vợ cũ.

Nhân vật này không hoàn toàn chìm đắm trong tình cảm mà là kẻ ích kỷ, luôn tính toán điều có lợi cho bản thân. Vì vậy, dù đã cướp được chồng nữ chính, cô ta vẫn không thỏa mãn, thậm chí lạnh nhạt khi người tình bị ung thư. Vai diễn khiến khán giả tức giận, nhưng cũng thể hiện khả năng hóa thân trọn vẹn vào nhân vật của Lý Mộng.

Năm 2024, Lý Mộng cũng được khán giả yêu thích với vai Trưởng công chúa Uyển Ninh trong Mặc vũ vân gian. Công chúa Uyển Ninh vì muốn kết hôn với tân Trạng nguyên Thẩm Ngọc Dung (Lương Vĩnh Kỳ) nên đã ép Thẩm Ngọc Dung phải xử lý người vợ tào khang là Tiết Phương Phi (Ngô Cẩn Ngôn đóng).

Công chúa Uyển Ninh có tính cách điên rồ, thích chiếm hữu, thích kiểm soát bằng cách bắt Thẩm Ngọc Dung phải quỳ xuống quy phục mình. Diễn xuất tự nhiên, cuốn hút của Lý Mộng trong vai Uyển Ninh đã làm bùng nổ mạng xã hội.

Khi Mặc vũ vân gian phát sóng, các từ khóa khen ngợi diễn xuất của Lý Mộng cũng tràn ngập mạng xã hội giống như hiện tại.

Năm 2020 Lý Mộng ghi dấu ấn với vai diễn Vương Dao trong Góc khuất bí mật. Đây cũng là nhân vật sắc sảo, có phần ích kỷ ngang ngược, nhưng lại là người mẹ thương con.

Lý Mộng được khen ngợi đóng nhân vật phản diện rất cuốn hút.

Đánh mất sự nghiệp vì tính chảnh chọe

Lý Mộng sinh năm 1992, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Nữ diễn viên được đánh giá là có gương mặt điện ảnh, vẻ đẹp bí ẩn cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lý Mộng tham gia một số phim điện ảnh và giành được những thành công nhất định. Cô là nữ diễn viên thế hệ 9X đầu tiên của Trung Quốc bước lên thảm đỏ LHP Cannes.

Lý Mộng được đánh giá là thành công ngay từ khi mới bắt đầu đóng phim. Trong sự nghiệp, cô cũng tham gia vào nhiều tác phẩm chất lượng. Nhưng phải đến hai năm trở lại đây, tên tuổi của cô mới thực sự bật lên. Nguyên nhân nằm ở những năm tháng tuổi trẻ, bản tính ngông cuồng đã khiến nữ diễn viên phải trả giá đắt.

Năm 2017, đoàn phim Bạch Lộc Nguyên quay bản truyền hình, nhà văn Trần Trung Thực biết việc Lý Mộng bị cắt cảnh ở bản điện ảnh và cảm thấy tiếc nuối vì cô thể hiện rất tốt vai Bạch Linh. Do đó, Trần Trung Thực đã mời Lý Mộng thể hiện vai này một lần nữa.

Tuy nhiên, sau 3 tháng vào đoàn và đóng được 100 cảnh, Lý Mộng bị nam chính kiêm giám chế nghệ thuật của phim là Trương Gia Dịch loại khỏi đoàn phim. Lý do là Lý Mộng mang theo 7-8 trợ lý, có những yêu cầu vô lý trên phim trường, khiến không khí làm phim bị xáo trộn.

Lúc này, diễn viên Trương Tụng Văn từng hợp tác trong Góc khuất bí mật đã chia sẻ lại câu chuyện mà anh tận mắt chứng kiến. Sau một cảnh quay, Lý Mộng thực hiện khá tốt, đạo diễn quyết định sẽ quay góc khác. Tuy nhiên, Lý Mộng yêu cầu đoàn phim phải tìm được một quả táo giống hệt với quả trước đó đã sử dụng. Nhân viên đạo cụ tìm hết 3 tiếng nhưng không làm vừa lòng cô.

Trương Tụng Văn cho rằng Lý Mộng là người cầu toàn, có yêu cầu cao với cảnh quay nên dễ khiến nhân viên khó chịu. Nữ diễn viên Hách Lôi mỉa mai: “Trên đời không có hai quả táo giống hệt nhau, em đã bắt sai trọng điểm rồi”.

Lý Mộng bị nhiều đoàn phim tẩy chay, cắt bớt cảnh, sự nghiệp trì trệ vì hống hách.

Năm 2016, Lý Mộng đóng chính trong bộ phim Lão Khang, ngay trong lễ khai máy, cô đã đi muộn. Đạo diễn của phim đã tố với nhà sản xuất rằng đây không phải lần đầu Lý Mộng tới trễ giờ.

Trước đó, trong các buổi thử trang phục, thử cảnh, Lý Mộng đều đến trễ. Trong ngày quay cảnh đại hôn quan trọng, Lý Mộng đi muộn 2 tiếng khiến đoàn phim hơn 100 người phải chờ. Lý Mộng còn muốn dừng quay nhưng không được đạo diễn đồng ý vì thiệt hại tài chính.

Sau đó, cô còn mắng cả đạo diễn, nhà sản xuất. Vì thế, ngay trong lễ khai máy, đạo diễn Cao Phong đã đạp ghế bày tỏ sự tức giận.

Thực tế, Lý Mộng từng tham gia các phim điện ảnh gây sốt như Đêm tối cuối cùng ở địa cầu, Tà không thắng chính, tuy nhiên do thái độ không tốt nên vai diễn đã bị cắt.

Theo Sohu, nếu trong đoàn phim có một diễn viên vừa cố chấp vừa cầu toàn như Lý Mộng thì rất mất thời gian để chiều lòng.

Năm 2019, trong bộ phim Người xa lạ thân thương nhất, Lý Mộng cũng bị nhân viên chỉ trích vì thái độ ngôi sao, chỉ ngồi chỉnh tóc cũng mất 15 phút. Đạo diễn Trương Tác Ký tức giận đã giảm bớt vai trò của cô.

Sau nhiều lần vấp ngã, hiện tại Lý Mộng đã học được cách thỏa hiệp. Cô chia sẻ bản thân trưởng thành hơn khi mới bước chân vào giới giải trí. Cô hứa có thái độ làm việc tốt hơn để không phụ sự nâng đỡ của mọi người.

https://tienphong.vn/my-nhan-mat-su-nghiep-vi-mot-qua-tao-post1878288.tpo

Theo tienphong.vn