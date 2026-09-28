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“Hòn đảo quên lãng” ra mắt khán giả Việt

Được giới thiệu là một trong những tác phẩm hoạt hình đáng chú ý của năm 2026, ứng cử viên nặng ký của giải Oscar 2027, bộ phim “Hòn đảo quên lãng” (tựa gốc “Forgotten Island”) ra mắt khán giả Việt Nam từ ngày 25-9.

“Hòn đảo quên lãng” ra mắt khán giả Việt

Tác phẩm do DreamWorks sản xuất, Joel Crawford và Januel Mercado đồng đạo diễn. Phim lấy bối cảnh thập niên 1990, xoay quanh Jo và Raissa, đôi bạn thân đứng trước bước ngoặt sau khi tốt nghiệp trung học.

Trong đêm cuối cùng bên nhau trước khi mỗi người bắt đầu hành trình riêng, họ tình cờ phát hiện một cánh cổng dẫn tới thế giới của những sinh vật nhiệm màu. Bước qua cánh cổng, Jo và Raissa lạc vào những vùng đất kỳ ảo lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian Philippines, nơi các sinh vật biến hình, ác quỷ, phù thủy và quái vật cùng tồn tại.

Để trở về nhà, cả hai phải vượt qua nhiều thử thách và những cuộc chạm trán với cả đồng minh lẫn kẻ thù. Không chỉ khai thác hành trình phiêu lưu kỳ ảo, “Hòn đảo quên lãng” còn là câu chuyện hấp dẫn về tình bạn, gia đình và bản sắc văn hóa.

Tại Liên hoan phim hoạt hình quốc tế Annecy, “Hòn đảo quên lãng” nhận tràng pháo tay kéo dài 5 phút sau suất chiếu dành cho khán giả. Truyền thông quốc tế cũng dành nhiều lời khen cho phần hình ảnh, khi bộ phim kết hợp ảnh hưởng anime/manga, nghệ thuật đường phố thập niên 1990 và mỹ học tối đa để tạo nên thế giới thần thoại đậm bản sắc Philippines.

Những phản hồi tích cực khiến bộ phim sớm được nhắc đến trong cuộc đua Oscar 2027. Tạp chí Variety nhận định tác phẩm có khả năng cạnh tranh ở các hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất và Nhạc phim xuất sắc nhất.

https://hanoimoi.vn/hon-dao-quen-lang-ra-mat-khan-gia-viet-1758401.html

Theo hanoimoi.vn


Theo hanoimoi.vn

 Từ khóa: Hòn đảo khán giả Việt Nam ra mắt Tác phẩm Nghệ thuật đường phố Ứng cử viên Giải oscar Philippines Thế giới Truyền thông
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