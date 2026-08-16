Ryan Gosling hé lộ những hình ảnh đầu tiên của bom tấn Star Wars mới

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Ryan Gosling vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên của Star Wars: Starfighter. Bom tấn mới của thương hiệu Star Wars dự kiến ra rạp vào tháng 5/2027.
Ryan Gosling vừa xuất hiện tại sự kiện D23 để giới thiệu những hình ảnh đầu tiên của “Star Wars: Starfighter” - bộ phim mới nhất thuộc thương hiệu điện ảnh đình đám.
Trong phim, Gosling vào vai Kade, một người đàn ông “đến từ phía bên kia của thiên hà”, có số phận gắn với một chiếc phi thuyền được mô tả là starfighter nhanh nhất từng được chế tạo.
Ryan Gosling và Flynn Gray trên phim trường “Star Wars: Starfighter”. Ảnh: Lucasfilm
Đoạn phim được trình chiếu cho thấy Kade cùng nhân vật của Flynn Gray phát hiện chiếc tàu bí ẩn. Sau đó là loạt cảnh hành động với những cuộc truy đuổi và chiến đấu trong không gian.
Đạo diễn Shawn Levy cho biết, Starfighter vẫn giữ tinh thần quen thuộc của Star Wars với những câu chuyện về hy vọng, gia đình và phiêu lưu, nhưng được đặt trong một dòng thời gian chưa từng được khai thác.
Phim lấy bối cảnh sau “Star Wars: The Rise of Skywalker” (2019), với dàn diễn viên gồm Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre và Amy Adams.
“Star Wars: Starfighter” dự kiến khởi chiếu toàn cầu vào 28/5/2027. Đây cũng là một trong hai dự án lớn mà Ryan Gosling và Shawn Levy hợp tác. Cả hai sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau trong bộ phim “Ghost Rider” của Marvel, dự kiến ra mắt năm 2028.
Theo VOV
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