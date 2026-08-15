Phim mới tái hiện chân thực cuộc sống miền Tây Nam Bộ

“Phù sa” là bộ phim mới nhất của Trung tâm Phim truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam) sản xuất, tái hiện chân thực, sinh động đời sống của người dân miền Tây Nam Bộ trước câu hỏi làm thế nào để một vùng quê có thể phát triển, người dân có thể sống được trên chính mảnh đất của mình...

Phim “Phù sa” lấy bối cảnh miền Tây Nam Bộ, bắt đầu với câu chuyện về xóm Bình Hòa ven sông Tiền đang chứng kiến những vụ sạt lở liên tiếp khiến đất đai mất dần, người dân hoang mang bán nhà, bỏ xứ mưu sinh.

Phim “Phù sa” về tái hiện chân thực, sinh động đời sống của người dân miền Tây Nam Bộ hôm nay. Ảnh: VFC

Đúng lúc ấy, Phù Sa trở về quê với một kế hoạch đầy tham vọng, đó là biến cây ca cao thành sinh kế mới, để người trẻ không phải tha hương kiếm sống. Cô tin mình đang tìm được lối ra cho Bình Hòa, nhất là khi nhận được sự giúp sức của Nghiệm – một doanh nhân thành đạt, hào phóng và nhanh chóng trở thành niềm hy vọng của cả xóm.

Chỉ có Chơn, anh thợ máy cộc tính luôn lặng lẽ đi dọc bờ sông, tin rằng có điều gì đó không ổn. Phù Sa – Chơn – Nghiệm tạo thành một tam giác liên tục có sự va đập, mỗi người có một lối đi của riêng mình. Từ đây, cuộc sống yên bình của xóm nhỏ cũng có những đổi thay khó lường...

Bộ phim không đặt câu chuyện ở việc con người phải giữ đất bằng mọi giá, mà đặt ra câu hỏi lớn hơn: Một vùng quê cần thay đổi như thế nào để người dân có thể sống được trên chính mảnh đất của mình?

Phim có sự tham gia của nhiều diễn viên kỳ cựu. Ảnh: VFC

Phim “Phù sa” do NSƯT Nguyễn Phương Điền đạo diễn, có sự góp mặt của dàn diễn viên 2 miền Nam Bắc. Trong đó, vai nữ chính Phù Sa được Trúc Mây đảm nhậm, với tạo hình trẻ trung, chủ động và hiện đại. Đối trọng với Phù Sa là Chơn do diễn viên Minh Thành đóng, là một người đàn ông ít nói, luôn hoài nghi trước những điều tưởng như quá tốt đẹp.

Diễn viên Huỳnh Anh liên tục “biến hình” qua những bộ phim gần đây như Tuấn của “Biệt dược đen” và Bách trong “Cách em 1 milimet”, lần này vào vai Nghiệm, một người đàn ông thành đạt, lịch thiệp nhưng khó nắm bắt.

Ở tuyến gia đình, NSND Việt Anh đảm nhận vai Hai Phước – người nóng tính, thẳng thắn và nặng lòng với mảnh đất cha ông; Bích Hằng vào vai bà Tư Mót, người được ví như “ký ức sống” của Bình Hòa. Các diễn viên Triệu An, Khánh Tiên, Phương Bình, Hà Linh, Lâm Kha cùng nhiều gương mặt khác góp phần tạo nên một Bình Hòa đa sắc, đậm chất miền Tây.

Phim nổi bật không gian đặc trưng của miền Tây sông nước. Ảnh: VFC

Để tái hiện không gian đặc trưng của vùng sông nước, đoàn phim thực hiện tại nhiều địa phương như Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp..., khai thác những xóm nhỏ ven sông, vườn cây, bến nước và đời sống của người dân. Qua đó, “Phù sa” hướng tới một bức tranh miền Tây vừa gần gũi, chân thực, vừa chứa đựng những câu chuyện đương đại về con người và quê hương.

“Phù sa” sẽ lên sóng trên kênh VTV1 vào 21h các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, bắt đầu từ ngày 18-8.

https://hanoimoi.vn/phim-moi-tai-hien-chan-thuc-cuoc-song-mien-tay-nam-bo-1216287.html

Theo hanoimoi.vn