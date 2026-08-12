Vượt 2 tỷ CNY doanh thu tại Trung Quốc, Kungfu Nữ Túc chính thức ra rạp toàn cầu

Điện ảnh Hoa ngữ mùa hè 2026 chứng kiến sự mạnh mẽ của siêu phẩm Kungfu Nữ Túc (tựa gốc: Kungfu Women’s Soccer), bộ phim hài thể thao do “vua hài” Châu Tinh Trì trực tiếp biên kịch và đạo diễn. Sau khi đạt 2,2 tỷ CNY tại Trung Quốc, phim chính thức ra rạp trên toàn thế giới.

Kungfu Nữ Túc được coi là kế thừa tinh thần của siêu phẩm Đội Bóng Thiếu Lâm (tựa gốc: Shaolin Soccer) sau một phần tư thế kỷ, bộ phim có sự tham gia của dàn sao tên tuổi như Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng cùng sự xuất hiện đặc biệt của Lưu Gia Linh và tài tử Nhật Bản Satoh Takeru. Dù đối mặt với không ít khen chê trái chiều, bộ phim với kinh phí đầu tư lên 380 triệu CNY (khoảng 1.497 tỷ đồng) với hơn 1.200 cảnh kỹ xảo, đang khẳng định vị trí dẫn đầu tuyệt đối tại thị trường phim chiếu rạp Trung Quốc.

Poster phim Kungfu Nữ Túc.

Bùng nổ doanh thu phòng vé bất chấp dư luận trái chiều

Chính thức tiến trình làng giả tưởng từ ngày 11/7, Kungfu Nữ Túc nhanh chống thiết lập hàng loạt dấu mốc tại thị trường Trung Quốc đại lục. Ngay trong ngày đầu tiên công chiếu, tác phẩm đã thu về 260 triệu CNY, thiết lập kỷ lục mới cho mùa phim hè trong vòng ba năm trở lại đây. Sau ra mắt, tốc độ tăng doanh thu của Kungfu Nữ Túc duy trì ổn định và dễ dàng vượt qua 1 tỷ CNY chỉ sau một tuần, 1,7 tỷ CNY sau 13 ngày và chính thức chinh phục cột mốc 2,2 tỷ CNY vào đầu tháng 8. Tính đến ngày 10/8, tổng doanh thu của phim chiếm gần 30% thị phần chiếu rạp của cả mùa phim hè Trung Quốc đại lục.

Sự thành công vang dội về mặt thương mại này đã mang lại khoản lợi nhuận ròng ước tính từ 700-900 triệu CNY cho các nhà sản xuất. Đáng chú ý, thành công này được thiết lập trong bối cảnh dư luận phân hóa sâu sắc. Một bộ phận khán giả trung thành đánh giá cao tính hài hước vô lý đặc biệt của Châu Tinh Trì cùng thông điệp nhân văn về bình đẳng giới đối với phụ nữ, trong khi nhiều người khác lại cho rằng kịch bản đi vào lối mòn cũ kỹ và kỹ năng có phần mang phong cách truyện tranh phóng đại. Tuy nhiên, chính làn sóng tranh luận này kết hợp với hiệu ứng truyền mạnh và các chiến dịch quảng bá thực tế đã đưa phim lên đỉnh điểm, tạo nên hiện tượng phòng vé ngay cả ở tuần thứ ba và thứ tư sau ra mắt.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Châu Tinh Trì tại buổi quảng bá phim. (Ảnh: Weibo)

Trình làng khán giả toàn cầu

Ngay khi doanh thu tại thị trường nội địa đạt đến độ chín và bắt đầu đối mặt với áp lực chia sẻ suất chiếu với các “bom tấn” đến từ Hollywood, Châu Tinh Trì và các nhà phát hành thực hiện một bước đi mang tính chiến lược khi chính thức công bố đã kế hoạch phát toàn cầu quy mô lớn vào ngày 10/8. Thay vì chỉ giới hạn ở các cộng đồng Hoa tại hải ngoại, Kungfu Nữ Túc đã giành quyền phân phối tại các hệ thống rạp lớn ở gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phim được phát hành với nhiều phiên bản ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Thái nhắm tiếp cận trực tiếp tới khán giả trên toàn thế giới.

Sau khi thử nghiệm và gặt hái thành công bước đầu tại Singapore và Campuchia từ ngày 6/8, Kungfu Nữ Túc sẽ đổ bộ vào thị trường Indonesia ngày 12/8. Ngay sau đó, ngày 13/8 sẽ phát hành đồng loạt tại các thị trường trọng điểm bao gồm Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Úc và New Zealand. Đặc biệt, vào ngày 14/8, Kungfu Nữ Túc sẽ chính thức ra mắt tại các hệ thống thương mại lớn ở Bắc Mỹ, Vương quốc Anh và Hà Lan, trước khi tiếp tục hành trình tới Thái Lan, Philippines và Bỉ.

Theo thôn tin từ nhà sản xuất, quyết định mở rộng biên giới phát hành này không chỉ giúp tối ưu hóa giá trị thương mại mà còn là bước đệm hoàn hảo để xây dựng nền tảng thị trường quốc tế vững chắc cho phần tiếp theo mang tên Kungfu Nữ Túc 2 vốn đã được nâng cấp lên quy mô toàn cầu và đang trong giai đoạn chuẩn bị sản xuất.

Theo VOV