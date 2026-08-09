The Odyssey vượt 1 tỷ USD, Christopher Nolan tái lập kỳ tích sau 14 năm

The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan chính thức vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu phòng vé toàn cầu chỉ sau ba tuần ra mắt. Đây là bộ phim đầu tiên của nhà làm phim người Anh đạt cột mốc này kể từ khi The Dark Knight Rises vào năm 2012.

Theo Variety, bộ phim sử thi có Matt Damon thủ vai vua Hy Lạp Odysseus đã thu về 429,65 triệu USD tại thị trường nội địa và 578,8 triệu USD từ các thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên khoảng 1,008 tỷ USD.

Thành tích này đưa The Odyssey trở thành bộ phim tiếp theo trong sự nghiệp Christopher Nolan gia nhập “câu lạc bộ tỷ đô”. Trước đó, The Dark Knight Rises từng thu 1,08 tỷ USD toàn cầu, trong khi The Dark Knight đạt khoảng 1,008 tỷ USD.

Với tốc độ hiện tại, The Odyssey được kỳ vọng sớm vượt The Dark Knight Rises để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp đạo diễn Christopher Nolan.

The Odyssey được kỳ vọng sớm vượt The Dark Knight Rises để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp đạo diễn Christopher Nolan.

Cột mốc của The Odyssey càng gây chú ý khi đây là một tác phẩm chính kịch hướng tới khán giả trưởng thành, có thời lượng gần ba giờ và được chuyển thể từ sử thi có lịch sử gần 3.000 năm. Thành công phòng vé tiếp tục cho thấy sức hút của Nolan đối với khán giả toàn cầu.

Một trong những yếu tố đóng góp đáng kể vào doanh thu của bộ phim là hệ thống rạp IMAX. Theo số liệu được công bố, riêng định dạng này đã mang về 257 triệu USD tiền vé. The Odyssey cũng được dự báo trở thành bộ phim có doanh thu IMAX cao nhất mọi thời đại vào cuối tuần này.

Đáng chú ý, bộ phim đã vượt mốc 1 tỷ USD trước khi chính thức ra mắt tại Trung Quốc, một trong những thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới.

The Odyssey dự kiến khởi chiếu tại Trung Quốc từ ngày 14/8, với kế hoạch xuất hiện trên gần 800 màn hình IMAX cùng hàng nghìn rạp chiếu thông thường. Việc mở rộng sang thị trường này được kỳ vọng tiếp tục giúp doanh thu của phim tăng trong thời gian tới.

Theo Variety, hiệu ứng truyền miệng tích cực cùng nhu cầu thưởng thức phim ở các định dạng màn ảnh rộng cao cấp đang giúp The Odyssey duy trì sức hút tại phòng vé. Bộ phim được dự báo tiếp tục trụ rạp trong mùa hè và kéo dài sang mùa thu.

Hollywood cũng đang kỳ vọng The Odyssey cùng Spider-Man: Brand New Day góp phần đưa tổng doanh thu phòng vé nội địa vượt 4 tỷ USD. Nếu đạt được, đây sẽ là lần thứ hai kể từ sau đại dịch COVID-19 thị trường Bắc Mỹ chạm cột mốc này.

Lần gần nhất doanh thu phòng vé Bắc Mỹ vượt 4 tỷ USD là năm 2023, thời điểm Oppenheimer của Christopher Nolan và Barbie của Greta Gerwig tạo nên hiện tượng phòng vé. Oppenheimer sau đó đạt khoảng 975 triệu USD trên toàn cầu.

The Odyssey hiện là bộ phim thứ năm trong năm 2026 vượt doanh thu 1 tỷ USD. Trước đó, Spider-Man: Brand New Day đạt 1,18 tỷ USD và vẫn tiếp tục tăng, Toy Story 5 thu 1,067 tỷ USD, The Super Mario Galaxy Movie và Michael cùng đạt khoảng 1,001 tỷ USD.

Năm 2026 vì thế đang ghi nhận số lượng phim đạt doanh thu tỷ đô cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 tác động mạnh đến ngành điện ảnh. Kỷ lục trước đó thuộc về năm 2019 với chín bộ phim vượt cột mốc 1 tỷ USD.

Theo VOV