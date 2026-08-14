Chủ tịch Miss World: “Hải Phòng thực sự đã chiếm trọn trái tim tôi”

Các thí sinh Miss World 2026 bắt đầu chuỗi hoạt động tại Hải Phòng từ ngày 13/8. Cảnh quan, không gian nghỉ dưỡng cùng sự thân thiện, nồng hậu của người dân thành phố Cảng đã để lại ấn tượng đặc biệt với thành viên Ban Tổ chức và các người đẹp ngay trong những ngày đầu trải nghiệm.

Theo Ban Tổ chức, từ ngày 13-19/8, các thí sinh Miss World 2026 lưu trú tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng và tham gia nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa, cảnh quan và nhịp sống đặc trưng của thành phố Cảng.

Mở đầu chuỗi hoạt động là họp báo công bố thí sinh Miss World 2026 diễn ra ngày 13/8. Tại đây, Ban Tổ chức trao sash cho khoảng 120 thí sinh, chính thức đánh dấu sự hiện diện và khởi đầu hành trình tranh tài của các đại diện đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bà Julia Morley CBE, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức Miss World bày tỏ ấn tượng trước cảnh quan, không gian nghỉ dưỡng và sự nồng hậu của người dân Hải Phòng.

Phát biểu tại chương trình, bà Julia Morley CBE, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức Miss World, bày tỏ ấn tượng trước cảnh quan, không gian nghỉ dưỡng và sự nồng hậu của người dân Hải Phòng. Bà kỳ vọng sự hiện diện của Miss World sẽ góp phần giới thiệu điểm đến này tới công chúng quốc tế, thu hút thêm du khách từ nhiều quốc gia đến Hải Phòng.

Bà Julia Morley chia sẻ: “Tôi thấy nơi đây có nét khá tương đồng với những khu nghỉ dưỡng ở Vương quốc Anh, nơi mọi người có thể đến để thư giãn. Đây là một khu nghỉ dưỡng tuyệt vời. Tôi muốn dành lời ngợi khen và cảm ơn vì đã trao cho chúng tôi cơ hội được giới thiệu, chia sẻ với thế giới về một địa điểm tuyệt vời như thế này. Thông thường, trong các bài phát biểu, tôi không hay đưa ra lời giới thiệu hay đề xuất về một địa điểm cụ thể, nhưng nơi đây thực sự đã chiếm trọn trái tim tôi”.

Ban tổ chức Miss World trao sash cho các thí sinh, chính thức đánh dấu sự hiện diện và khởi đầu hành trình tranh tài của các đại diện đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong gần một tuần tại Hải Phòng, các thí sinh sẽ tham gia các phần thi Tài năng, Thể thao, Chef Beauty, Top Model cùng nhiều hoạt động bên lề. Điểm nhấn là sự kiện Vietnam Beauty Fashion Fest XVI diễn ra ngày 18/8 tại bãi biển Dragon Beach, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn.

Lần đầu đến Việt Nam và Hải Phòng, Miss Panama 2026 - Madeline Miller cho biết cô ấn tượng với sự thân thiện, nồng hậu của người dân cũng như cảnh quan và ẩm thực Việt Nam.

Madeline Miller chia sẻ: “Tôi rất hào hứng và hạnh phúc khi có mặt tại Việt Nam. Người dân ở đây rất ấm áp và khiến tôi cảm thấy được chào đón. Từ trong khách sạn đến ngoài đường phố, mọi người đều rất thân thiện và nồng hậu. Tôi cũng đã thử một số món ăn Việt Nam và thấy rất ngon, tốt cho sức khỏe. Hải Phòng là một thành phố rất đẹp, tôi rất thích nơi này và sự ấm áp của người dân”.

Theo Ban Tổ chức, việc Hải Phòng trở thành một trong những điểm đến của Miss World 2026 là cơ hội quảng bá hình ảnh thành phố Cảng, văn hóa, con người và các sản phẩm du lịch địa phương tới các thí sinh và du khách quốc tế.

Theo VOV