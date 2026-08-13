Zendaya: Từ sao Disney đến gương mặt được săn đón ở Hollywood

Từ ngôi sao tuổi teen của Disney Channel, Zendaya từng bước mở rộng sự nghiệp với những vai diễn nặng tâm lý, hai lần giành Emmy và góp mặt trong nhiều dự án lớn của Hollywood. Song song với hành trình đó là chuyện tình kín tiếng với Tom Holland, bạn diễn của cô trong loạt phim Spider Man.

Có thời điểm Zendaya được biết đến chủ yếu như một gương mặt tuổi teen của Disney Channel: trẻ trung, biết hát, biết nhảy và có lượng người hâm mộ đông đảo. Hơn 15 năm sau, hình ảnh ấy gần như đã được thay thế hoàn toàn. Zendaya trở thành nữ diễn viên có hai giải Emmy, xuất hiện trong những dự án lớn của Hollywood, đồng thời có một trong những mối tình được quan tâm nhất với Tom Holland.

Điều đáng chú ý trong hành trình của Zendaya không nằm ở số lượng phim cô tham gia, mà ở cách cô từng bước rời khỏi chiếc “khung” của một ngôi sao Disney để được nhìn nhận như một diễn viên trưởng thành.

Zendaya trưởng thành từ ngôi sao Disney Channel và dần khẳng định vị trí tại Hollywood

Zendaya Maree Stoermer Coleman sinh năm 1996 tại Oakland, California, trong gia đình có bố mẹ đều là giáo viên. Trước khi nổi tiếng trên truyền hình, cô đã dành nhiều năm cho múa và sân khấu. Zendaya học múa hula, tham gia nhóm nhảy hip-hop Future Shock Oakland, sau đó tiếp tục học tại các chương trình đào tạo sân khấu và nghệ thuật ở California.

Những trải nghiệm đó giúp cô có nền tảng biểu diễn trước khi bước vào thế giới truyền hình dành cho tuổi teen.

Năm 2010, Zendaya được chọn đóng Rocky Blue trong Shake It Up của Disney Channel. Bộ phim đưa cô đến gần khán giả trẻ và nhanh chóng biến Zendaya thành một trong những gương mặt quen thuộc của Disney thời điểm đó. Cô vừa diễn xuất, vừa ca hát, nhảy múa, phát hành âm nhạc và tiếp tục xuất hiện trong các sản phẩm của hãng. Hình ảnh Zendaya khi ấy gắn với sự năng động, trong sáng và gần như được đóng khung trong thế giới giải trí dành cho thanh thiếu niên.

Đây cũng là giai đoạn khó tránh khỏi với những diễn viên trưởng thành từ Disney: càng nổi tiếng sớm, họ càng phải tìm cách chứng minh mình có thể tồn tại bên ngoài hình ảnh đã tạo nên tên tuổi.

Zendaya đảm nhận vai Chani trong loạt phim Dune

Sau những vai diễn truyền hình, Zendaya bắt đầu xuất hiện trong các dự án ngoài Disney, trước khi có vai điện ảnh đầu tiên trong Spider Man: Homecoming năm 2017. Việc góp mặt trong một thương hiệu lớn của Marvel giúp tên tuổi Zendaya tiếp cận nhóm khán giả rộng hơn, nhưng điều quan trọng hơn là cô bắt đầu được nhìn nhận như một diễn viên điện ảnh thay vì chỉ là cựu sao Disney.

Spider Man cũng đưa Tom Holland vào hành trình của cô.

Zendaya vào vai MJ, còn Tom Holland thủ vai Peter Parker. Hai người tiếp tục đồng hành trong các phần phim sau, từ những bạn diễn trẻ trở thành cặp đôi được công chúng theo dõi cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời. Mối quan hệ của họ không được Zendaya chia sẻ quá nhiều. Cả hai duy trì cách tiếp cận khá kín tiếng với đời tư, dù thường xuyên trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Theo thông tin trong Britannica, Zendaya và Tom Holland đính hôn vào kỳ nghỉ cuối năm 2024 và được cho là đã kết hôn trước tháng 3/2026.

Nếu Spider Man giúp Zendaya bước sâu hơn vào Hollywood đại chúng, Euphoria mới là tác phẩm thay đổi cách giới chuyên môn nhìn cô.

Khi nhận vai Rue Bennett năm 2019, Zendaya gần như đi ngược lại hình ảnh đã gắn với mình nhiều năm. Rue là một nữ sinh trung học đối mặt với chứng lo âu và nghiện ma túy, thường xuyên rơi vào những trạng thái tâm lý nặng nề.

Khoảng cách giữa Rocky Blue của Disney và Rue Bennett của HBO đủ lớn để trở thành một phép thử.

Zendaya từng thừa nhận việc hóa thân vào nhân vật khiến cô chịu ảnh hưởng mạnh về cảm xúc. Trong cuộc phỏng vấn với ELLE Australia năm 2022, cô nói: “Tôi sợ phải đối mặt với chuyện đó vì tôi không muốn nhìn thấy Rue như vậy, hoặc phải trải qua điều đó. Cơ thể bạn là một con người, nó không biết rằng những gì bạn đang làm không phải là thật”.

Cô giải thích rằng dù lý trí biết mình chỉ đang diễn, cơ thể và cảm xúc không phải lúc nào cũng tách biệt được khỏi những gì nhân vật trải qua.

Zendaya và Tom Holland quen nhau khi cùng tham gia loạt phim Spider Man

Hai giải Emmy vào năm 2020 và 2022 sau đó trở thành sự công nhận rõ ràng nhất cho bước chuyển này. Nhưng quan trọng hơn những con số là từ Euphoria, Zendaya không còn phải chứng minh mình đã trưởng thành khỏi Disney. Cô đã có một nhân vật đủ khác biệt và đủ sức nặng để tạo nên một định nghĩa mới cho sự nghiệp.

Sau đó, Zendaya không chỉ đi theo một kiểu vai.

Cô xuất hiện trong những tác phẩm có quy mô lớn như Dune nhưng cũng lựa chọn những nhân vật tập trung nhiều hơn vào tâm lý và quan hệ giữa con người. Với Challengers, Zendaya vào vai Tashi, một nhân vật nằm ở trung tâm mối quan hệ phức tạp giữa ba vận động viên quần vợt.

Những lựa chọn này cho thấy cô không cố gắng rời hình ảnh Disney bằng cách liên tục đóng những vai gây sốc hay hoàn toàn đối lập. Thay vào đó, Zendaya mở rộng phạm vi diễn xuất theo từng giai đoạn, từ phim thương mại đến truyền hình chính kịch và những nhân vật có đời sống tâm lý phức tạp hơn.

Đến năm 2026, cô tiếp tục xuất hiện trong những dự án lớn, trong đó có The Drama cùng Robert Pattinson, mùa cuối của Euphoria và The Odyssey của Christopher Nolan.

Song sự nghiệp diễn xuất chỉ là một phần trong cách Zendaya xây dựng hình ảnh.

Thời trang dần trở thành dấu ấn riêng của cô từ khá sớm. Tại Oscar năm 2015, Zendaya từng gây chú ý khi xuất hiện với mái tóc dreadlocks và sau đó công khai phản đối những bình luận mà cô cho rằng mang định kiến đối với kiểu tóc của người Mỹ gốc Phi.

“Có một ranh giới mong manh giữa điều hài hước và sự thiếu tôn trọng”, Zendaya khi đó lên tiếng.

Sự việc giúp cô được chú ý không chỉ vì trang phục trên thảm đỏ, mà còn bởi cách cô sử dụng sự nổi tiếng để phản hồi những vấn đề liên quan đến hình ảnh và bản sắc.

Những năm sau đó, Zendaya ngày càng có vị trí rõ nét trong lĩnh vực thời trang. Cô ra mắt dòng thời trang riêng, hợp tác với Tommy Hilfiger, nhận CFDA Fashion Icon Award và trở thành gương mặt của nhiều thương hiệu cao cấp. Năm 2024, cô là một trong các đồng chủ tịch Met Gala.

Zendaya còn được chú ý với phong cách thời trang tại các sự kiện lớn

Từ một cô gái nổi tiếng nhờ Disney, Zendaya vì thế không trải qua một cú “lột xác” duy nhất. Sự thay đổi của cô diễn ra chậm hơn và có tính toán hơn: bước ra khỏi truyền hình tuổi teen, tìm vị trí ở điện ảnh, chọn một vai diễn đủ nặng để thay đổi cách công chúng nhìn mình, sau đó mở rộng sang thời trang và những dự án lớn hơn.

Tom Holland xuất hiện trong chính giai đoạn chuyển đổi đó, từ bạn diễn Spider Man trở thành người đồng hành ngoài đời. Nhưng thay vì để chuyện tình cảm lấn át sự nghiệp, Zendaya vẫn giữ đời tư ở phía sau những lựa chọn nghề nghiệp.

Theo vov.vn