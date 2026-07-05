Diva opera hàng đầu thế giới Diana Damrau đến Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 3 năm khánh thành Nhà hát Hồ Gươm (9/7/2023-9/7/2026), chương trình hòa nhạc đặc biệt “The Symphony of Time” sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam cơ hội hiếm có được thưởng thức giọng ca đỉnh cao của diva opera Diana Damrau cùng nhiều nghệ sĩ danh tiếng quốc tế và các nghệ sĩ Việt Nam trên sân khấu của nhà hát.

Hòa nhạc đặc biệt mang tên “The Symphony of Time” - kỷ niệm 3 năm khánh thành Nhà hát Hồ Gươm (9/7/2023-9/7/2026). Nguồn: Nhà hát Hồ Gươm

Sở hữu chất giọng soprano trong sáng cùng kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, cách xử lý tác phẩm vượt qua mọi giới hạn và độ khó của một cách tinh tế, Diana Damrau khiến công chúng đặc biệt yêu thích bởi những thủ pháp coloratura rất sáng tạo - một trong những kỹ thuật đòi hỏi sự chính xác, tốc độ và khả năng kiểm soát giọng hát ở mức cao nhất.

Chính điều này đã làm nên dấu ấn của nghệ sĩ trong những vai diễn nổi tiếng như Nữ hoàng bóng đêm (Queen of the Night); Die Zauberflöte (Cây sáo thần) của Mozart - một trong những vai thử thách soprano bậc nhất trong kho tàng opera.

Trong hơn 20 năm hành trình âm nhạc của mình, Diana Damrau đã làm nên tên tuổi không chỉ bằng giọng hát với những kỹ thuật đỉnh cao, mà còn “đóng đinh” tên mình gắn với những hình tượng nhân vật từ những tác phẩm của Mozart, Donizetti, Verdi đến Richard Strauss.

Những vai diễn trong Lucia di Lammermoor, La Traviata, Manon, Roméo et Juliette... đã đưa tên tuổi bà đến với các sân khấu hàng đầu như Metropolitan Opera (New York), La Scala (Milan), Vienna State Opera, Royal Opera House (London), Opéra National de Paris và Salzburg Festival, thu hút công chúng ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có những khán giả yêu nhạc cổ điển Việt Nam.

Không chỉ xuất sắc trên sân khấu opera, Diana Damrau cũng là nghệ sĩ được đánh giá cao trong lĩnh vực hòa nhạc và thu âm. Bà là nghệ sĩ thu âm độc quyền của Warner/Erato, sở hữu các album được trao giải ECHO, OPUS Klassik, đồng thời từng cộng tác với những nghệ sĩ, nhạc trưởng và dàn nhạc danh tiếng như Jonas Kaufmann, Sir Antonio Pappano, Berlin Philharmonic, Los Angeles Philharmonic.

Những đóng góp cho nghệ thuật đã mang đến cho Diana Damrau nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có Kammersängerin của Bavarian State Opera (Nghệ sĩ hát thính phòng danh dự của Nhà hát Opera Quốc gia Bayern); Huân chương Khoa học và Nghệ thuật Maximilian của Bavaria và Huân chương Công trạng của Cộng hòa Liên bang Đức. Bà cũng nhiều lần được các tổ chức và tạp chí opera quốc tế vinh danh là “Ca sĩ của năm".

Hơn 2 thập kỷ đứng trên những sân khấu lớn nhất thế giới, Diana Damrau đã xây dựng hình ảnh của một nghệ sĩ toàn diện về kỹ thuật thanh nhạc, khả năng diễn xuất và chiều sâu cảm xúc cùng hòa quyện. Với bà, opera không chỉ là những nốt nhạc đẹp, mà là nghệ thuật kể chuyện bằng giọng hát.

Hòa nhạc đặc biệt mang tên “The Symphony of Time” - kỷ niệm 3 năm khánh thành Nhà hát Hồ Gươm (9/7/2023-9/7/2026) là cơ hội hiếm hoi để khán giả Việt Nam được thưởng lãm vẻ đẹp và giọng hát đỉnh cao của nghệ sĩ Diana Damrau cùng Javier Camarena và mezzo-soprano Marina Viotti trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm cùng các nghệ sĩ Việt Nam.

Theo nhandan.vn