Diva opera hàng đầu thế giới Diana Damrau đến Việt Nam

{title}
{publish}
{head}
Nhân dịp kỷ niệm 3 năm khánh thành Nhà hát Hồ Gươm (9/7/2023-9/7/2026), chương trình hòa nhạc đặc biệt “The Symphony of Time” sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam cơ hội hiếm có được thưởng thức giọng ca đỉnh cao của diva opera Diana Damrau cùng nhiều nghệ sĩ danh tiếng quốc tế và các nghệ sĩ Việt Nam trên sân khấu của nhà hát.
Hòa nhạc đặc biệt mang tên “The Symphony of Time” - kỷ niệm 3 năm khánh thành Nhà hát Hồ Gươm (9/7/2023-9/7/2026). Nguồn: Nhà hát Hồ Gươm
Sở hữu chất giọng soprano trong sáng cùng kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, cách xử lý tác phẩm vượt qua mọi giới hạn và độ khó của một cách tinh tế, Diana Damrau khiến công chúng đặc biệt yêu thích bởi những thủ pháp coloratura rất sáng tạo - một trong những kỹ thuật đòi hỏi sự chính xác, tốc độ và khả năng kiểm soát giọng hát ở mức cao nhất.
Chính điều này đã làm nên dấu ấn của nghệ sĩ trong những vai diễn nổi tiếng như Nữ hoàng bóng đêm (Queen of the Night); Die Zauberflöte (Cây sáo thần) của Mozart - một trong những vai thử thách soprano bậc nhất trong kho tàng opera.
Trong hơn 20 năm hành trình âm nhạc của mình, Diana Damrau đã làm nên tên tuổi không chỉ bằng giọng hát với những kỹ thuật đỉnh cao, mà còn “đóng đinh” tên mình gắn với những hình tượng nhân vật từ những tác phẩm của Mozart, Donizetti, Verdi đến Richard Strauss.
Những vai diễn trong Lucia di Lammermoor, La Traviata, Manon, Roméo et Juliette... đã đưa tên tuổi bà đến với các sân khấu hàng đầu như Metropolitan Opera (New York), La Scala (Milan), Vienna State Opera, Royal Opera House (London), Opéra National de Paris và Salzburg Festival, thu hút công chúng ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có những khán giả yêu nhạc cổ điển Việt Nam.
Không chỉ xuất sắc trên sân khấu opera, Diana Damrau cũng là nghệ sĩ được đánh giá cao trong lĩnh vực hòa nhạc và thu âm. Bà là nghệ sĩ thu âm độc quyền của Warner/Erato, sở hữu các album được trao giải ECHO, OPUS Klassik, đồng thời từng cộng tác với những nghệ sĩ, nhạc trưởng và dàn nhạc danh tiếng như Jonas Kaufmann, Sir Antonio Pappano, Berlin Philharmonic, Los Angeles Philharmonic.
Những đóng góp cho nghệ thuật đã mang đến cho Diana Damrau nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có Kammersängerin của Bavarian State Opera (Nghệ sĩ hát thính phòng danh dự của Nhà hát Opera Quốc gia Bayern); Huân chương Khoa học và Nghệ thuật Maximilian của Bavaria và Huân chương Công trạng của Cộng hòa Liên bang Đức. Bà cũng nhiều lần được các tổ chức và tạp chí opera quốc tế vinh danh là “Ca sĩ của năm".
Hơn 2 thập kỷ đứng trên những sân khấu lớn nhất thế giới, Diana Damrau đã xây dựng hình ảnh của một nghệ sĩ toàn diện về kỹ thuật thanh nhạc, khả năng diễn xuất và chiều sâu cảm xúc cùng hòa quyện. Với bà, opera không chỉ là những nốt nhạc đẹp, mà là nghệ thuật kể chuyện bằng giọng hát.
Hòa nhạc đặc biệt mang tên “The Symphony of Time” - kỷ niệm 3 năm khánh thành Nhà hát Hồ Gươm (9/7/2023-9/7/2026) là cơ hội hiếm hoi để khán giả Việt Nam được thưởng lãm vẻ đẹp và giọng hát đỉnh cao của nghệ sĩ Diana Damrau cùng Javier Camarena và mezzo-soprano Marina Viotti trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm cùng các nghệ sĩ Việt Nam.
Theo nhandan.vn
Từ những bàn thắng đến các chiến dịch của Dior, Nike hay Instagram với hàng trăm triệu người theo dõi, Kylian Mbappé đang trở thành một trong những biểu tượng văn hóa mới của thế giới.
David Beckham được ghi danh trên ngôi sao thứ 2849 ở Đại lộ Danh vọng Hollywood. Anh là một trong số ít những nhân vật thể thao xuất hiện tại đây.
Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo - Hà Nội 2026 quy tụ hơn 1.300 thí sinh cùng hàng chục chuyên gia, nghệ sĩ quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành điểm hẹn âm...
Taylor Swift và Travis Kelce vẫn chưa xác nhận sẽ tổ chức hôn lễ vào đầu tháng 7 như nhiều nguồn tin quốc tế đưa tin. Tuy nhiên, chỉ từ những hình ảnh chuẩn bị bên ngoài...
Lần đầu tiên đến Việt Nam tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF IV), Ji Chang Wook bày tỏ niềm hạnh phúc khi được gặp gỡ người hâm mộ. Nam diễn viên Hàn Quốc cho biết...
Sự phát triển của nền tảng phát trực tuyến (OTT) khiến các nhà làm phim Hàn thử nghiệm đề tài mới, tạo nên nhiều hiện tượng gây sốt toàn cầu như "Squid Game".
Tối 28/6, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), chung kết cuộc thi Miss Multicultural World 2026 (Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026) diễn ra với sự tham gia của 20 thí sinh đến từ các quốc...