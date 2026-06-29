Đại diện Myanmar đăng quang Miss Multicultural World 2026

Tối 28/6, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), chung kết cuộc thi Miss Multicultural World 2026 (Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026) diễn ra với sự tham gia của 20 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Vượt qua nhiều phần thi, đại diện Myanmar Soe Myintzu Lwin đã giành ngôi vị cao nhất.

Các thí sinh đăng quang các ngôi vị cao nhất.

Đêm chung kết khép lại chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch và trải nghiệm di sản được tổ chức tại Việt Nam trong khuôn khổ cuộc thi. Các thí sinh đến từ Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Cộng hòa Séc, Phần Lan, Georgia, Honduras, Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ, Nhật Bản, Mexico, Mông Cổ, Morocco, Myanmar, Philippines, Nga, Thái Lan, Ukraine, Hoa Kỳ và Việt Nam đã cùng tranh tài qua nhiều nội dung thi.

Bên cạnh danh hiệu Hoa hậu, Soe Myintzu Lwin còn nhận giải phụ Người đẹp có hình thể đẹp nhất (Best Body). Sinh năm 2003, cô tốt nghiệp Cử nhân Thiết kế và Marketing thời trang tại Đại học Sunderland (MDIS), Singapore và hiện tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ. Với nền tảng chuyên môn về thời trang cùng khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo, tân Hoa hậu ghi dấu ấn bởi sự tự tin, phong thái hiện đại và khả năng giao tiếp quốc tế.

Điểm nhấn của đêm thi là phần ứng xử với câu hỏi: “Nếu được sử dụng danh hiệu Miss Multicultural World để khởi xướng một dự án có sức ảnh hưởng toàn cầu, bạn sẽ lựa chọn vấn đề gì và vì sao?”

Trong phần trả lời, Soe Myintzu Lwin cho biết sẽ xây dựng sáng kiến “Kết nối văn hóa”, hướng tới thúc đẩy sự thấu hiểu giữa các nền văn hóa thông qua giáo dục, các chương trình giao lưu thanh niên và hoạt động cộng đồng. Theo cô, nhiều xung đột trên thế giới xuất phát từ sự hiểu lầm, định kiến và nỗi sợ hãi trước những khác biệt. Vì vậy, đối thoại và sự thấu hiểu là nền tảng để xây dựng hòa bình, tôn trọng lẫn nhau và tăng cường gắn kết giữa các quốc gia.

Đại diện Myanmar Soe Myintzu Lwin giành ngôi vị cao nhất cuộc thi.

Thông điệp đề cao sự đa dạng văn hóa, khuyến khích giới trẻ chia sẻ bản sắc, hợp tác vì những giá trị tích cực đã giúp đại diện Myanmar thuyết phục Ban giám khảo và khán giả để giành ngôi vị cao nhất.

Miss Multicultural World là cuộc thi sắc đẹp quốc tế hướng tới tôn vinh sự đa dạng văn hóa, tăng cường giao lưu giữa các quốc gia và lan tỏa các giá trị về hòa bình, lòng nhân ái và phát triển bền vững.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Nathaly Jireth Salmeron Ruiz (Honduras); Á hậu 2 là Nguyễn Trần Hà Linh (Việt Nam); Á hậu 3 thuộc về Kylah Grace Giganto (Philippines) và Á hậu 4 là Sarah Elizabeth Ortiz (Hoa Kỳ).

Ban tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng phụ, trong đó Nguyễn Trần Hà Linh giành hai giải Người đẹp trình diễn hay nhất và Người đẹp trình diễn Áo dài Việt Nam đẹp nhất; Sarah Elizabeth Ortiz đoạt danh hiệu Người đẹp Tri thức; Nathaly Jireth Salmeron Ruiz nhận hai giải Người đẹp Tài năng và Người đẹp có Trang phục dân tộc đẹp nhất; Kylah Grace Giganto được trao các giải Người đẹp có gương mặt khả ái và Người đẹp Truyền thông.

Miss Multicultural World là cuộc thi sắc đẹp quốc tế hướng tới tôn vinh sự đa dạng văn hóa, tăng cường giao lưu giữa các quốc gia và lan tỏa các giá trị về hòa bình, lòng nhân ái và phát triển bền vững. Cuộc thi được kỳ vọng góp phần tạo diễn đàn để các đại diện từ nhiều nền văn hóa quảng bá bản sắc dân tộc, thúc đẩy hiểu biết và kết nối giữa các cộng đồng trên thế giới.

Theo nhandan.vn