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Hội thảo khoa học năm 2026: “Kết nối - Đổi mới - Y Dược thời đại số”

Ngày 19/6, Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ phối hợp với các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học năm 2026 với chủ đề: “Kết nối - Đổi mới - Y dược thời đại số”.

Hội thảo khoa học năm 2026: “Kết nối - Đổi mới - Y Dược thời đại số”

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Tại hội thảo, nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, giảng viên, bác sĩ và chuyên gia trong lĩnh vực y dược đã được giới thiệu, công bố. Các nghiên cứu tập trung vào các lĩnh vực dược học, y học lâm sàng, y học cổ truyền, công nghệ sinh học và ứng dụng công nghệ số trong đào tạo, chăm sóc sức khỏe.

Một số đề tài tiêu biểu được trình bày tại hội thảo gồm: Xây dựng công thức, tiêu chuẩn cơ sở và quy trình sản xuất thử nghiệm viên nang LOWLP-PT; ứng dụng phương pháp nhĩ áp kết hợp thư giãn trong điều trị mất ngủ không thực tổn; A New Dihydrophenanthrene from Elatostema tenuicaudatum with cytotoxic activity against Cancer Cell Lines (Một Dihydrophenanthrene phân lập từ cây Cơm kìa có tác dụng độc với các dòng tế bào ung thư); thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình phối hợp viện - trường tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh; nghiên cứu bào chế phytosome chứa baicalin chiết xuất từ rễ Hoàng cầm...

Các tham luận đã phản ánh những kết quả nghiên cứu mới, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực y dược.

Hội thảo khoa học năm 2026 là diễn đàn quan trọng để các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên và cán bộ y tế trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác nghiên cứu, từ đó đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành Y Dược trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Nhân dịp này, Hiệu trưởng nhà trường đã khen thưởng cho 4 tập thể, 16 cá nhân là giảng viên, sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2025-2026.

Anh Thơ


Anh Thơ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hội thảo Khám chữa bệnh Đào tạo nguồn nhân lực Công trình nghiên cứu Phát triển bền vững Nghiên cứu khoa học Giảng viên Công nghệ sinh học nối Chăm sóc sức khỏe
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