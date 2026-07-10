Ca sĩ Tùng Dương ra mắt MV “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?"

Ngày 9/7, ca sĩ Tùng Dương ra mắt MV “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?”. MV được lấy cảm hứng từ câu nói từng lan truyền trên mạng xã hội, từ đó đặt ra những suy ngẫm về thành công, giá trị bản thân và ý nghĩa của một cuộc đời.

Theo tác giả Đạt Max, “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?” ban đầu chỉ là câu nói trend vui vẻ trên mạng nhưng đã chạm đến trái tim và suy nghĩ mãi về câu nói này. Bản thân anh cũng rong ruổi theo đuổi đam mê, trải qua nhiều câu chuyện và từng nghĩ sẽ bỏ cuộc nhưng hiện tại vẫn được sống trong chính niềm đam mê của mình.

‘’Với tôi, ‘“rực rỡ’” không có nghĩa nhất định là phải nổi tiếng hay thành công vượt bậc mà là sống hết lòng với những điều mình dám mơ, dám tin, dám làm khi còn đủ sức. Với tôi, mỗi lần hoàn thành một bài hát khiến ai đó đồng cảm hay nhận một lời chia sẻ rằng âm nhạc của mình đã giúp họ mạnh mẽ hơn thì đó đã là một khoảnh khắc rất rực rỡ.

Ê-kíp thực hiện MV cùng trò chuyện về sản phẩm mới ra mắt. Ảnh: BTC

Khi hoàn thành bài hát, tôi nghĩ ngay đến Tùng Dương - một nghệ sĩ có chất giọng rất riêng, nội lực, giàu cảm xúc và luôn dám thử thách bản thân với những giá trị nghệ thuật mới. Tôi tin Tùng Dương không chỉ hát hay mà còn truyền tải được đúng chiều sâu tinh thần của bài hát mới này’’, tác giả Đạt Max cho biết.

Là nhạc sĩ phối khí, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng cho biết khi nhận được demo của ‘’đàn anh” với lời nhắn muốn làm bài hát theo phong cách ballad nhưng khi xem kỹ phần lời và tiết tấu thấy không phù hợp nên gợi ý đổi sang phong cách Gyspy Rock.

‘’Bài hát Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? cần truyền cảm hứng mà giọng hát Tùng Dương vốn nhiều năng lượng, nhiều nội lực nếu làm các bài nhẹ nam ca sĩ hát theo kiểu thả nốt còn đã mạnh là mạnh hẳn để có đất bứt phá, vùng vẫy phô trương giọng hát của mình. Các bản phối khí tôi làm cho Tùng Dương phần âm nhạc thường phải dày dặn, đầy đặn mới thể hiện hết khả năng của nam ca sĩ’’, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng cho biết.

MV được đạo diễn Jayden Trần và Nguyễn Trương Kiên (Zodiac II) xây dựng trên một ý tưởng đặc biệt xoay quanh ba nhân vật đều do Thừa Tuấn Anh nhập vai. Diễn viên Thừa Tuấn Anh - người từng tham gia các bộ phim trên VTV: Không thời gian, Gia đình trái dấu, Em ước mình cùng bay hay tác phẩm điện ảnh: Kẻ ẩn danh, Út Lan, Bẫy tiền... với lối diễn tự nhiên đã lột tả chiều sâu của ba nhân vật trong MV nhưng thực chất là ba phiên bản có thể cùng tồn tại trong mỗi chúng ta, ở những thời điểm khác nhau của cuộc đời hoặc trong ba vũ trụ song song của cùng một con người.

Ca sĩ Thanh Lam chúc mừng ca sĩ Tùng Dương ra mắt sản phẩm mới. Ảnh: BTC

Thông qua hình ảnh ba nhân vật, MV gửi gắm thông điệp mỗi con người đều có những cuộc chiến rất riêng. Có người đang vật lộn với cơm áo gạo tiền. Có người bị mắc kẹt trong sự an toàn. Có người đánh mất chính mình giữa những hào nhoáng của thành công. Nhưng dù ở hoàn cảnh nào, điều đáng quý nhất vẫn là dám bước tiếp và không từ bỏ niềm tin vào bản thân.

Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? đánh dấu một Tùng Dương với một tâm thế điềm tĩnh, chín chắn cùng cách hát đầy tiết chế nhưng giàu nội lực. Giọng hát của anh không phô diễn kỹ thuật mà dẫn dắt người nghe bằng những lớp cảm xúc sâu lắng, day dứt và đầy sẻ chia. Đặc biệt ở phần cao trào, chất giọng mạnh mẽ, giàu chiều sâu của Tùng Dương như vỡ òa cùng những chất vấn nội tâm, đưa cảm xúc của bài hát lên đến đỉnh điểm mà vẫn giữ được sự chân thành và nhân văn. Nam ca sĩ hát như kể chuyện, những câu chuyện dung dị xung quanh đời sống.

Nói về MV này, ca sĩ Tùng Dương chia sẻ: Trong một thời đại mà ai cũng bị cuốn vào cuộc đua thành công và những tiêu chuẩn về sự nổi bật. “Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?” giống như một khoảng lặng cần thiết để mỗi người tự hỏi: “Nếu không trở thành ngôi sao sáng nhất, liệu mình vẫn có thể sống một cuộc đời đáng tự hào?”. Tôi nghĩ rằng câu trả lời không nằm ở việc cuộc đời có rực rỡ hay không mà ở việc chúng ta đã từng dũng cảm sống đúng với chính mình.

Người thân, bạn bè nghệ sĩ đến chúc mừng ca sĩ Tùng Dương. Ảnh: BTC

“Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?” không chỉ là một MV âm nhạc mà còn là lời động viên dành cho tất cả những ai đang thấy mình nhỏ bé giữa cuộc đời rộng lớn hãy tiếp tục bước đi, bởi mỗi con người đều có một ánh sáng riêng và chỉ cần không từ bỏ, ánh sáng ấy sẽ có ngày được nhìn thấy. Chỉ cần mỗi ngày, bạn vẫn đủ dũng cảm để sống thật với chính mình, thì đó đã là một ánh sáng rất đẹp giữa cuộc đời.

https://daidoanket.vn/ca-si-tung-duong-ra-mat-mv-neu-ca-doi-khong-ruc-ro-thi-sao.html

Theo daidoanket.vn