Gặp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Sáng 12/7, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972 tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 54 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị.

Các đại biểu dâng hương, hoa tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ xã Lâm Thao.

Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972 tỉnh Phú Thọ đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Lâm Thao; đồng thời ôn lại truyền thống, ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Tháng 6/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị chọn một ngày trong năm làm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Thực hiện chỉ thị, hội nghị trù bị gồm đại diện các cơ quan Trung ương và địa phương đã thống nhất lấy ngày 27/7 hằng năm là Ngày Thương binh - Liệt sĩ của cả nước.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị năm 1972 - một bản anh hùng ca bất diệt trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc.

Từ ngày 28/6 - 16/9/1972, trên khu vực Thành cổ và thị xã Quảng Trị rộng khoảng 3 km2, địch đã trút xuống hơn 328.000 tấn bom. Với tinh thần chiến đấu kiên cường, các lực lượng vũ trang cách mạng đã cùng quân và dân cả nước đập tan ý đồ “đánh nhanh, thắng nhanh”, làm thất bại cuộc hành quân Lam Sơn 72 của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, góp phần tạo ưu thế cho ta trên bàn đàm phán Paris. Cùng với chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” cuối năm 1972, thắng lợi này buộc Mỹ ký Hiệp định Paris ngày 27/1/1973, tạo tiền đề tiến tới Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Nhân dịp này, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972 tỉnh Phú Thọ đã trao quà động viên các hội viên và thân nhân liệt sĩ, đại diện cho hơn 1.600 hội viên của Hội, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lê Hoàng