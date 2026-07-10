Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các cụm công nghiệp

Sáng 10/7, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp (CCN) Đồng Sóc (tại xã Vĩnh Tường) và Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Thổ Tang - Lũng Hòa (tại xã Thổ Tang, xã Vĩnh Thành). Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Dự án CCN Đồng Sóc có quy mô 75 ha, đến nay đã hoàn thành 100% diện tích đất phải bồi thường, giải phóng mặt bằng và được UBND tỉnh giao đất thực hiện dự án. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê đạt 55,8/59,9 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 93,1%. CCN hiện có 24 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 3.600 lao động.

Làm việc với đoàn công tác, chủ đầu tư đề nghị UBND tỉnh cho điều chỉnh tiến độ dự án để hoàn thành công tác thu hồi đất và đấu nối hạ tầng giữa phần đất đã được giao với các dự án đã hình thành trước khi thành lập CCN Đồng Sóc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga kiểm tra dự án Cụm công nghiệp Đồng Sóc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga đồng ý với đề xuất điều chỉnh tiến độ dự án để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan. Đồng thời, giao Sở Tài chính đánh giá, báo cáo UBND tỉnh về hiệu quả sử dụng đất sau khi hoàn thành đấu nối hạ tầng của dự án; giao Sở Công Thương tăng cường phối hợp với chủ đầu tư và địa phương, tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác thu hồi đất và đấu nối hạ tầng, bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự án.

Dự án CCN Thổ Tang - Lũng Hòa có quy mô gần 35 ha, thời gian dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động là cuối tháng 2/2027. Hiện nay, dự án đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng được trên 9,6 ha, đạt 27,8%. Trong đó, diện tích đã giải phóng mặt bằng thuộc xã Vĩnh Thành là hơn 6,9/9,07 ha; diện tích đã giải phóng mặt bằng thuộc xã Thổ Tang là hơn 2,7/25,6 ha. Quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, đến thời điểm hiện tại, nhà đầu tư chưa được giao đất để thực hiện dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga kiểm tra dự án Cụm công nghiệp Thổ Tang – Lũng Hòa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường phối hợp với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án. Các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân. Xã Vĩnh Thành xây dựng phương án cưỡng chế đối với các trường hợp không chấp hành, cố tình chống đối; quyết tâm hoàn thành bàn giao mặt bằng trong quý IV/2026. Xã Thổ Tang phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2026.

Đặc biệt, đồng chí giao Sở Công Thương rà soát, báo cáo UBND tỉnh về tiến độ triển khai và các giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho từng dự án đầu tư phát triển CCN trong toàn tỉnh.

Lưu Trường - Đặng Thưởng