Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra hai dự án đô thị trọng điểm

Sáng 10/7, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành kiểm tra thực địa, nghe báo cáo về phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch Dự án Khu nhà ở đô thị Tiên Cát, phường Thanh Miếu và tình hình triển khai Dự án Khu đô thị mới Tây Nam, phường Việt Trì.

Đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành kiểm tra thực địa Dự án Khu nhà ở đô thị Tiên Cát, phường Thanh Miếu.

Tại Dự án Khu nhà ở đô thị Tiên Cát, Sở Xây dựng cho biết dự án có tổng diện tích 142.070 m2. Đến nay, công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đã thực hiện đối với 124 hộ dân với diện tích 100.961,5 m2.

Theo phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch, khu vực nghiên cứu điều chỉnh có diện tích khoảng 1,22 ha tại hai vị trí. Trong đó, vị trí thứ nhất điều chỉnh từ đất văn hóa, đất di tích tôn giáo và đất bãi đỗ xe sang đất giáo dục với diện tích khoảng 0,74 ha; vị trí thứ hai điều chỉnh từ đất cây xanh sử dụng công cộng sang đất nhóm nhà ở mới. Việc điều chỉnh cơ bản phù hợp với định hướng điều chỉnh Quy hoạch chung của tỉnh đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra thực địa Dự án Khu nhà ở đô thị Tiên Cát, phường Thanh Miếu.

Đối với Dự án Khu đô thị mới Tây Nam, đến nay, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng diện tích 293.381,8 m2 liên quan khoảng 1.056 hộ gia đình, cá nhân và diện tích đất do UBND phường quản lý. Hiện UBND phường Việt Trì đang triển khai các thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ thu hồi đất để đầu tư xây dựng tuyến đường Hùng Duệ Vương thuộc dự án.

Theo báo cáo, địa phương đã xây dựng phương án sơ bộ sử dụng khu đất mở rộng trụ sở UBND phường Minh Nông cũ (nay là phường Việt Trì) với diện tích khoảng 3.379 m2 để bố trí tái định cư. Khu đất dự kiến chia thành 29 lô, diện tích từ 84-110 m2/lô, được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và giao thông, phù hợp với khu vực liền kề Khu đô thị Palm Manor. Tuy nhiên, quỹ đất trên không đủ đáp ứng nhu cầu tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất ở để triển khai tuyến đường Hùng Duệ Vương trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra thực địa Dự án Khu đô thị mới Tây Nam.

Kiểm tra thực địa và nghe các đơn vị báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu Sở Xây dựng, các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương tiếp tục rà soát kỹ phương án điều chỉnh quy hoạch, bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung đã được phê duyệt, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và khai thác hiệu quả quỹ đất.

Đối với Dự án Khu đô thị mới Tây Nam, đồng chí yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án bổ sung quỹ đất tái định cư phù hợp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân khi Nhà nước thu hồi đất; đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ triển khai các dự án theo kế hoạch.

Lê Minh