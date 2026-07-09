Đoàn giám sát theo Quyết định 440 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát tại phường Nông Trang

Chiều 9/7, Đoàn giám sát theo Quyết định 440 ngày 4/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nông Trang. Đoàn đã giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Thường vụ Đảng uỷ phường. Đồng thời, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với xây dựng Đảng, cải cách hành chính, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Từ năm 2023 đến nay, địa phương đã xây dựng 32 mô hình tiêu biểu. Trong năm 2026, phường đã đăng ký 68 mô hình, điển hình và xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương; đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành ổn định; việc phân cấp, phân quyền được thực hiện rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 95%, mức độ hài lòng của người dân đạt trên 97%. Các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, bảo đảm hệ thống chính trị hoạt động ổn định, hiệu quả.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nông Trang trong công tác chuẩn bị, nhất là việc xây dựng báo cáo giám sát nghiêm túc, bám sát yêu cầu.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế và phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan cần được tiếp tục khắc phục. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đoàn giám sát để hoàn thiện báo cáo; phối hợp chặt chẽ với đoàn giám sát trong quá trình rà soát, thống nhất kết quả, hoàn chỉnh hồ sơ, biên bản theo quy định và kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong hệ thống chính trị, bảo đảm hoạt động đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên