Trao tặng xe lăn cho thương binh, bệnh binh và người có công

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Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Ban Liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn khu vực Phú Thọ phối hợp với Hội Cựu chiến binh phường Âu Cơ tổ chức trao 5 chiếc xe lăn tặng thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, gặp trở ngại trong việc đi lại trên địa bàn phường.
Lãnh đạo Ban Liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn khu vực Phú Thọ và phường Âu Cơ trao tặng xe lăn cho các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.
Đây là một phần trong chương trình trao tặng 20 chiếc xe lăn, tổng trị giá 60 triệu đồng do Đại tá Trịnh Đức Thiêm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ thông qua Ban Liên lạc nữ chiến sĩ Trường Sơn khu vực Phú Thọ.
Những chiếc xe lăn không chỉ giúp các thương binh, bệnh binh và người có công thuận tiện hơn trong sinh hoạt hằng ngày mà còn thể hiện sự quan tâm, tri ân sâu sắc của các cấp, ngành, các nhà hảo tâm và đồng đội đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trần Tuấn
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