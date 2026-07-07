Ngành Xây dựng tập trung hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Chiều 7/7, đồng chí Trần Hồng Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

6 tháng đầu năm 2026, toàn ngành Xây dựng đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác hoàn thiện thể chế tiếp tục là điểm sáng khi hoàn thành 100% chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch; hoàn thành 5/5 chỉ tiêu cải cách thủ tục hành chính được giao; đưa vào vận hành 10/10 cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Cả nước đã đưa vào khai thác 395km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài đường cao tốc lên 3.345km; hoàn thành 27.636 căn nhà ở xã hội; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 45%; tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch đạt khoảng 95%. Hoạt động vận tải tiếp tục tăng trưởng, vận chuyển hành khách tăng 18,8%, vận tải hàng hóa tăng 13,2%; sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây dựng duy trì đà tăng trưởng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

6 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng tập trung hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, chuyển đổi số và thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển ngành.

Tại hội nghị, các địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng); huy động nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị; khai thác hiệu quả quỹ đất và triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, thảo luận những giải pháp phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số; bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông; công tác tổ chức thực hiện các quy hoạch gắn với thu hút đầu tư.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ghi nhận và biểu dương những kết quả toàn ngành đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm rất nặng nề trong bối cảnh cả nước phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Bộ trưởng đề nghị các đơn vị thuộc bộ và các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; tập trung hoàn thiện thể chế, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo đúng tiến độ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

Cùng với đó, ưu tiên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý quy hoạch, phát triển đô thị theo hướng hiện đại, bền vững; phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng và ổn định thị trường bất động sản.

Bộ trưởng cũng yêu cầu toàn ngành tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

Lê Hoàng