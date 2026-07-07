Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực họp phiên thứ Tư

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Sáng 7/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (BCĐ) tổ chức phiên họp thứ Tư. Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng BCĐ dự và chủ trì phiên họp.
Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng BCĐ phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.
Tham dự có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên BCĐ.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.
Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCĐ tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời ban hành chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra và chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo kế hoạch.
Đặc biệt, công tác phòng, chống lãng phí được gắn với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời rà soát các công trình, dự án có dấu hiệu lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, quản lý tài chính và tài sản công.
Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào các tờ trình dự thảo Quyết định điều chỉnh phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ; các tờ trình đề nghị kết thúc chỉ đạo, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo.
Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Thành viên BCĐ báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2026.
Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Phạm Đại Dương yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương trong xử lý các dự án, vụ việc tồn đọng, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường... bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm khơi thông nguồn lực, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Quang cảnh hội nghị.
Đồng chí nhấn mạnh việc rà soát, sắp xếp, sử dụng hiệu quả tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính; tăng cường nắm chắc tình hình cơ sở, chủ động phát hiện, phòng ngừa từ sớm, từ xa các hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, y tế...
Đồng chí yêu cầu các sở, ngành liên quan tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ theo dõi; nâng cao chất lượng công tác quản lý cán bộ, thường xuyên rà soát, luân chuyển các vị trí nhạy cảm để phòng ngừa tiêu cực, lợi ích nhóm. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ các vụ án, vụ việc bảo đảm đầy đủ căn cứ theo quy định của pháp luật.
Đức Anh
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