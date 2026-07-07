Triển khai nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng cuối năm

Ngày 7/7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng BCĐ 389 quốc gia chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 389 tỉnh cùng các đồng chí Phó Trưởng ban và thành viên BCĐ 389 tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại hội nghị.

6 tháng đầu năm 2026, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả trong cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và BCĐ 389 quốc gia, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý gần 68 nghìn vụ vi phạm, chủ yếu liên quan đến gian lận thương mại, trốn thuế, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu. Qua kiểm tra, xử phạt, các cơ quan chức năng đã thu nộp vào ngân sách Nhà nước trên 9.600 tỷ đồng, tăng 49,36% so với cùng kỳ; khởi tố gần 1.700 vụ với gần 2.800 đối tượng.

Quang cảnh hội nghị.

Tại Phú Thọ, BCĐ 389 tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai hiệu quả các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh phát hiện, xử lý hơn 2.100 vụ vi phạm; khởi tố 69 vụ với 114 bị can; thu nộp ngân sách Nhà nước gần 259 tỷ đồng, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và BCĐ 389 quốc gia; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn. Tập trung đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm trên không gian mạng, thương mại điện tử, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các vi phạm liên quan đến mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu; rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật; chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả phối hợp, kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Kết luận tại điểm cầu Phú Thọ, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 389 tỉnh đề nghị cơ quan Thường trực BCĐ 389 tỉnh chủ động tham mưu triển khai hiệu quả các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán; tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, lực lượng chức năng; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến giải quyết các đề xuất của cơ quan chuyên môn về bổ sung trang thiết bị, phương tiện phục vụ thực thi nhiệm vụ và tổ chức học tập kinh nghiệm, bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ 389 tỉnh.

Thu Kiên - Đăng Khoa