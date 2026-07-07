Mở rộng bao phủ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác bảo hiểm xã hội

Sáng 7/7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn hệ thống sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành BHXH Việt Nam đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành và đảm bảo an sinh xã hội. Ngành đã chủ động phối hợp tham mưu ban hành các văn bản pháp luật quan trọng như: Thông tư số 12/2026/TT-BTC về giám định chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT; Thông tư số 09/2026/TT-BTC về tạo lập sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử.

Đặc biệt, công tác mở rộng độ bao phủ bảo hiểm đạt mức tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm 2025: Số người tham gia BHXH đạt 22,23 triệu người (tăng 17,3%); số người tham gia BHTN đạt 17,56 triệu người (tăng 14,4%); số người tham gia BHYT đạt 98,68 triệu người (tăng 8,1%); tổng số thu quỹ đạt 338,8 nghìn tỷ đồng (tăng 14,5%).

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Công tác giải quyết, chi trả các chế độ được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tính an toàn, minh bạch của các quỹ. Điểm nổi bật là chuyển đổi số khi ngành đã xác thực hơn 100,2 triệu thông tin công dân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 100% cơ sở KCB triển khai KCB bằng căn cước công dân gắn chip; tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua giao dịch điện tử đạt hơn 82%.

6 tháng cuối năm, toàn hệ thống hướng tới mục tiêu: Lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt tối thiểu 48%, tham gia BHTN đạt tối thiểu 37% và trên 95% dân số tham gia BHYT.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Tại tỉnh Phú Thọ, BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị; phối hợp đưa chỉ tiêu bao phủ BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 3,55 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ trên 95% dân số (tăng gần 209.560 người so với cùng kỳ) và hoàn thành 99,6% kế hoạch năm.

Phát biểu chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo BHXH tỉnh và các ngành thống nhất: Trong 6 tháng cuối năm, Phú Thọ sẽ tập trung đồng bộ các giải pháp thu, giảm tiền chậm đóng, phát triển mạnh người tham gia các loại hình bảo hiểm. Trọng tâm là hướng dẫn thực hiện tốt cơ chế thu BHXH tự nguyện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ tiền đóng cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối liên thông dữ liệu chuyên ngành với các sở, ngành để kiểm soát chặt chẽ việc đóng - hưởng, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân và người lao động.

Đinh Vũ