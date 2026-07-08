Đá lăn làm sập tường nhà một hộ dân xã Mường Bi

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài nhiều ngày, vào khoảng 5 giờ 50 phút ngày 8/7, tại khu vực chân núi thuộc xóm Mường Khời, xã Mường Bi đã xảy ra hiện tượng một tảng đá có khối lượng ước khoảng 5m3 từ sườn núi lăn xuống khu vực nhà dân.

Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, đồng chí Bùi Văn Nhiêm, chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Mường Bi cho biết, vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, tảng đá đã làm sập tường nhà của hộ bà Đinh Thị Chi, gây thiệt hại đáng kể về tài sản.

Hiên trường vụ đá lăn sáng 8/7. (Ảnh: CTV)

Theo UBND xã Mường Bi, khu vực xóm Mường Khời vẫn tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra hiện tượng đá lăn, sạt lở, đặc biệt trong mùa mưa bão. Diễn biến thực tế của vụ việc cho thấy các cảnh báo trước đây là hoàn toàn có cơ sở, đòi hỏi cần sớm triển khai các giải pháp xử lý kịp thời và hiệu quả.

Đáng chú ý, vị trí xảy ra vụ việc thuộc khu vực đã được các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác định là điểm có nguy cơ cao về sạt lở và đá rơi. Nguy cơ này càng gia tăng trong điều kiện mưa kéo dài, nền địa chất mất ổn định.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã Mường Bi đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, lực lượng dân quân và các lực lượng tại chỗ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ gia đình bị ảnh hưởng di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, địa phương đã thiết lập cảnh giới, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, không để người dân tiếp cận khu vực có nguy cơ tiếp tục xảy ra đá lăn; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và hiện trường để sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ hộ gia đình di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.( Ảnh: CTV)

UBND xã Mường Bi cũng đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành liên quan sớm bố trí nguồn lực triển khai phương án xử lý, khắc phục triệt để nguy cơ đá lăn, sạt lở tại khu vực. Trong đó, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai phương án xử lý nguy cơ đá lăn, sạt lở theo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát, hoàn thiện phương án kỹ thuật; hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong quá trình triển khai, bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân khu vực có nguy cơ.

Minh Tự