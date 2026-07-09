Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Chiều 9/7, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) tỉnh chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện một số xã, phường của tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh có gần 740 nghìn người tham gia BHXH, đạt trên 39,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; trên 3,46 triệu người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 92,77% dân số; hơn 566 nghìn người tham gia BHTN, tăng 10,64% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 30,33% lực lượng lao động.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt gần 9.956 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Công tác giải quyết chế độ, chi trả quyền lợi cho người tham gia được thực hiện kịp thời, đúng quy định; tỷ lệ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân đạt trên 98%.

Chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tỷ lệ người hưởng lương hưu nhận qua tài khoản cá nhân đạt 98,01%; tỷ lệ nhận trợ cấp BHXH một lần qua tài khoản cá nhân đạt 99,84%; trợ cấp thất nghiệp đạt 100%, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội. Có trên 3,23 triệu người được đồng bộ thông tin CCCD với thẻ BHYT còn hiệu lực, đạt 95,57%; số người tham gia BHXH, BHYT sử dụng ứng dụng VssID đạt gần 1,42 triệu người.

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tỷ lệ số học sinh, sinh viên tham gia BHYT; tỷ lệ tham gia BHXH và BHTN so với tỷ lệ chung của cả nước; biện pháp xử lý đối với một số đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo là BHXH tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành trong việc chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ được thực hiện vượt 50% so với kế hoạch; dự báo đến cuối năm sẽ đạt và có một số chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Lãnh đạo phường Việt Trì báo cáo, làm rõ một số nội dung theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan BHXH tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo tại hội nghị để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời xây dựng cụ thể, chi tiết các giải pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc yêu cầu Ban Chỉ đạo tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; giảm tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm, tham mưu lập đoàn kiểm tra để giải quyết tình trạng này.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án 06 của Chính phủ gắn với thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu đến hết tháng 7, toàn tỉnh có hơn 99% người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nhận chế độ qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Quang cảnh hội nghị.

Lê Hoàng