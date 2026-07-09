Xã Vĩnh Thành triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Sáng 9/7, xã Vĩnh Thành tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng, chính quyền 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của xã Vĩnh Thành đạt nhiều kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục được nâng lên. Đảng bộ kết nạp được 19 đảng viên, chuyển đảng chính thức 14 đồng chí; tiếp nhận 41 đảng viên từ nơi khác chuyển đến. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát, dân vận được thực hiện thường xuyên; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường.

Lĩnh vực kinh tế - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản phẩm ước đạt 1.189 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định, các hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng cao.

Quang cảnh hội nghị.

6 tháng cuối năm 2026, Đảng ủy xã Vĩnh Thành tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, điều hành ngân sách, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, phát triển kinh tế tư nhân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền đề nghị Đảng ủy xã Vĩnh Thành tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Lưu Trường