Kiểm tra tiến độ các dự án khu đô thị, nhà ở xã hội tại các phường Xuân Hòa, Phúc Yên

Chiều 9/7, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương đã kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án khu đô thị, dự án nhà ở xã hội tại các phường Xuân Hòa, Phúc Yên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra Dự án Khu nhà ở TMS Land Hùng Vương tại phường Phúc Yên.

Đoàn đã kiểm tra Dự án Khu nhà ở TMS Land Hùng Vương tại phường Phúc Yên do Công ty Cổ phần TMS Bất động sản làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 18,57ha, tổng vốn đầu tư gần 687 tỷ đồng. Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành xong 178.080 m2.

Dự án Khu nhà ở đô thị phường Hùng Vương, phường Phúc Yên do Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thân Hà làm chủ đầu tư, diện tích gần 6,8ha, trong đó bố trí khu nhà ở xã hội cao 15 tầng với khoảng 524 căn hộ trên diện tích sử dụng 7.324 m2. Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 98% công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, chủ đầu tư chưa được giao đất để triển khai xây dựng.

Đoàn kiểm tra Dự án Khu nhà ở đô thị TMS Land Hùng Vương, phường Phúc Yên.

Đối với Dự án Khu đô thị mới Xuân Hòa do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hoài Nam làm chủ đầu tư, quy mô gần 34ha, tổng mức đầu tư hơn 1.187 tỷ đồng. Hạng mục nhà ở xã hội gồm một tòa chung cư cao 9 tầng với 500 căn hộ, tổng diện tích sàn trên 38.500m2. Đến nay, dự án đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng 338.978m2, khối lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 90%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra Dự án Khu đô thị mới Xuân Hòa, phường Xuân Hoà.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn ghi nhận những nỗ lực của các địa phương và chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Đồng chí yêu cầu các phường Xuân Hòa, Phúc Yên tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao quỹ đất sạch cho các chủ đầu tư.

Các doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thiết kế hạng mục nhà ở xã hội để bảo đảm khởi công theo kế hoạch. Các sở, ngành tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, đất đai và đầu tư, tạo điều kiện để các dự án khu đô thị và nhà ở xã hội triển khai đúng tiến độ.

Lê Minh