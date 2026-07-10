Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), sáng 10/7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ do đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã dâng hoa, dâng hương và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị).

Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Tham dự Đoàn đại biểu có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành; đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Về phía lãnh đạo các tỉnh có các đồng chí: Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương thắp nén hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và Quảng Trị thực hiện nghi lễ thỉnh chuông tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ của hơn 20.000 anh hùng liệt sĩ từ mọi miền Tổ quốc đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Trong các cuộc kháng chiến, hàng chục nghìn người con của tỉnh Vĩnh Phú và Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ) đã lên đường chiến đấu, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau khi hợp nhất ba tỉnh, tỉnh Phú Thọ hiện có trên 495.600 người có công và thân nhân người có công với cách mạng, trong đó có trên 38.300 liệt sĩ, 46.400 thương binh, 17.400 bệnh binh và 3.094 Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tỉnh Phú Thọ đã đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công với cách mạng; triển khai nhiều chính sách ưu đãi về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con em thương binh, bệnh binh và gia đình người có công. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền cùng sự phối hợp của Ủy ban MTTQ các cấp, sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, công tác chăm lo đời sống người có công trên địa bàn tỉnh đã trở thành hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa sâu sắc, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cùng với đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ luôn kế thừa truyền thống cách mạng, phát huy tinh thần đại đoàn kết, nỗ lực đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030.

Các đại biểu thắp nén hương thơm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ nguyện tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước cách mạng; đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.

Đoàn đại biểu thành kính tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, thành kính tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, góp phần làm nên bản anh hùng ca bất tử trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đức Anh