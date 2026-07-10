Lễ động thổ cải tạo, nâng cấp khu mộ liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Ngay sau lễ viếng, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ do đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã thực hiện Lễ động thổ cải tạo, nâng cấp khu mộ liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị).

Đoàn đại biểu thực hiện lễ động thổ tại khu mộ liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phú (cũ), trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Tham dự có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành; đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Về phía lãnh đạo các tỉnh có các đồng chí: Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phú (cũ), nay là tỉnh Phú Thọ.

Các đại biểu tham dự lễ động thổ.

Dự án cải tạo, nâng cấp khu mộ liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 được triển khai nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ, thể hiện sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ đối với các anh hùng liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ.

Các đại biểu dâng hương tại các khu mộ liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phú (cũ) và Hòa Bình (cũ).

Dự án tập trung cải tạo, nâng cấp các khu mộ liệt sĩ của tỉnh Vĩnh Phú (cũ) và Hòa Bình (cũ) tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Với các hạng mục chính như: Mở rộng khuôn viên, xây mới nhà bia và khu hành lễ, cải tạo trên 1.000 phần mộ, chỉnh trang các công trình ghi công, lát mới nền sân, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trồng cây xanh, cập nhật bảng tên công trình..., góp phần bảo đảm sự trang nghiêm, bền vững của các khu mộ liệt sĩ.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai từ quý II/2026 và hoàn thành trong tháng 4/2027. Đây là một trong những hoạt động được triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Đức Anh