Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Lễ động thổ cải tạo, nâng cấp khu mộ liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Ngay sau lễ viếng, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ do đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã thực hiện Lễ động thổ cải tạo, nâng cấp khu mộ liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị).

Lễ động thổ cải tạo, nâng cấp khu mộ liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Đoàn đại biểu thực hiện lễ động thổ tại khu mộ liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phú (cũ), trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Tham dự có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành; đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Về phía lãnh đạo các tỉnh có các đồng chí: Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị.

Lễ động thổ cải tạo, nâng cấp khu mộ liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phú (cũ), nay là tỉnh Phú Thọ.

Lễ động thổ cải tạo, nâng cấp khu mộ liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Các đại biểu tham dự lễ động thổ.

Dự án cải tạo, nâng cấp khu mộ liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 được triển khai nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ, thể hiện sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ đối với các anh hùng liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ.

Lễ động thổ cải tạo, nâng cấp khu mộ liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Các đại biểu dâng hương tại các khu mộ liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phú (cũ) và Hòa Bình (cũ).

Dự án tập trung cải tạo, nâng cấp các khu mộ liệt sĩ của tỉnh Vĩnh Phú (cũ) và Hòa Bình (cũ) tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Với các hạng mục chính như: Mở rộng khuôn viên, xây mới nhà bia và khu hành lễ, cải tạo trên 1.000 phần mộ, chỉnh trang các công trình ghi công, lát mới nền sân, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trồng cây xanh, cập nhật bảng tên công trình..., góp phần bảo đảm sự trang nghiêm, bền vững của các khu mộ liệt sĩ.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai từ quý II/2026 và hoàn thành trong tháng 4/2027. Đây là một trong những hoạt động được triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Đức Anh


Đức Anh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phú thọ Đất Tổ đền Hùng Báo Phú Thọ Thương binh- liệt sỹ Anh hùng liệt sỹ Kháng chiến chống Mỹ Kháng chiến chống Pháp
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long