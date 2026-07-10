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Đại hội đại biểu Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, phiên thứ Nhất

Sáng 10/7, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phiên thứ Nhất với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đại diện các đơn vị thành viên.

Tại phiên làm việc, Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc; bầu các cơ quan điều hành, giúp việc của Đại hội, gồm Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội đại biểu Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, phiên thứ NhấtQuang cảnh Đại hội đại biểu Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, phiên thứ Nhất.

Đại hội cũng thông qua dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Điều lệ nhiệm kỳ 2025-2030; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031; dự thảo Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031; bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra và Trưởng Ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phiên chính thức của Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra chiều 10/7.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Liên minh HTX Việt Nam Nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Ban Chấp hành tỉnh Phú Thọ đoàn đại biểu dự Đại hội 2030 Hợp tác xã Chủ tịch Ủy ban kiểm tra
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