Hoàn thành thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho hơn 1.400 thân nhân liệt sĩ

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Ngày 11/7, tại xã Yên Lạc, hơn 1.400 thân nhân liệt sĩ của 5 xã Yên Lạc, Nguyệt Đức, Liên Châu, Tề Lỗ, Tam Hồng đã tham gia thu nhận mẫu sinh phẩm ADN phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Gần 100 cán bộ, chiến sĩ và tình nguyện viên được huy động để hỗ trợ công tác lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.
Để công tác lấy mẫu diễn ra khoa học, thuận lợi, Công an xã Yên Lạc đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn, đoàn viên thanh niên và lực lượng tình nguyện viên bố trí các khu vực tiếp đón, hướng dẫn kê khai thông tin, kiểm tra hồ sơ, phân luồng và hỗ trợ lấy mẫu.
Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm xây dựng ngân hàng gen, phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây không chỉ là ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác “đền ơn đáp nghĩa” mà còn thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Lãnh đạo UBND xã Yên Lạc hỏi thăm thân nhân liệt sĩ.
Đối với các thân nhân cao tuổi, cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên dìu đỡ, hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình lấy mẫu.
Đến hết ngày 11/7, công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho hơn 1.400 thân nhân liệt sĩ của 5 xã đã hoàn thành, bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Kết quả này góp phần bổ sung cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, tạo cơ sở quan trọng để đối sánh, xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng mong mỏi của thân nhân.
Kim Liên - Đặng Thưởng
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