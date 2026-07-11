Tuyên án 5 bị cáo trong vụ bán người sang Campuchia làm việc cho công ty lừa đảo

Thời điểm này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình một nạn nhân về việc bị lừa bán sang Campuchia làm việc cho công ty lừa đảo.

Ngày 10/7, Tòa án nhân dân khu vực 10 - Tây Ninh mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Thị Kiều Trang (32 tuổi, ngụ xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ); Nguyễn Ái Vi (24 tuổi, ngụ xã Tri Tôn, tỉnh An Giang); Nguyễn Văn Tâm (29 tuổi, ngụ xã Tri Tôn, tỉnh An Giang); Nguyễn Huy Cương (31 tuổi, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) và Cao Văn Nhỏ (43 tuổi, ngụ xã Tân Thành, tỉnh Đồng Tháp).

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Kiều Trang và Nguyễn Huy Cương làm việc cho một công ty lừa đảo do người Trung Quốc điều hành tại Campuchia và được hưởng hoa hồng từ 200-300 USD đối với mỗi người tuyển được.

Trang đã bàn bạc với Nguyễn Ái Vi và Nguyễn Văn Tâm tìm người tại Việt Nam, dụ dỗ sang Campuchia làm việc với mức lương cao rồi chuyển giao cho công ty lừa đảo để hưởng lợi.

Khoảng tháng 5/2025, thông qua các mối quan hệ, Tâm đã dụ dỗ hai nạn nhân là Cao Thảo Nguyên và Nguyễn Thị Xuân Nguyệt sang Campuchia với lời hứa làm việc trong công ty phát triển ứng dụng trò chơi điện tử, mức lương từ 800-900 USD/tháng.

Khi hai nạn nhân đồng ý, Trang trực tiếp hướng dẫn quá trình di chuyển, còn Cương thuê xe đưa các nạn nhân từ tỉnh Bình Dương (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) đến khu vực chùa An Hòa Tự B (Chùa Cây Cóc), tỉnh An Giang và thuê Cao Văn Nhỏ đưa vượt biên bằng đường tiểu ngạch sang Campuchia.

Thời điểm này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình một nạn nhân về việc bị lừa bán sang Campuchia làm việc cho công ty lừa đảo. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Công an tỉnh An Giang tổ chức truy tìm.

Chiều 16/5/2025, khi Cao Văn Nhỏ đang đưa hai nạn nhân đến bến đò để xuất cảnh trái phép sang Campuchia thì bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn, giải cứu kịp thời.

Quá trình điều tra còn xác định, trước đó vào khoảng tháng 12/2024, Nguyễn Thị Kiều Trang và Nguyễn Ái Vi đã dụ dỗ em Cái Tuấn Khang (sinh năm 2010) sang Campuchia làm việc.

Do còn nhỏ tuổi, Khang được chuyển đến một công ty lừa đảo khác tại khu vực Sihanoukville (Campuchia). Sau nhiều tháng làm việc, gia đình phải bỏ ra 20 triệu đồng để chuộc Khang về Việt Nam. Đến tháng 5/2025, Khang đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi phạm tội của các đối tượng.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh xác định Nguyễn Thị Kiều Trang và Nguyễn Ái Vi phải chịu trách nhiệm về các tội “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi”; Nguyễn Văn Tâm và Nguyễn Huy Cương phạm tội “Mua bán người”; Cao Văn Nhỏ phạm tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền tự do thân thể, danh dự, nhân phẩm của người khác, đồng thời ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo; riêng Nguyễn Huy Cương và Cao Văn Nhỏ có thêm tình tiết giảm nhẹ là đầu thú nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Kiều Trang 21 năm tù, Nguyễn Ái Vi 20 năm tù cùng về các tội “Mua bán người” quy định tại Điều 150, “Mua bán người dưới 16 tuổi” quy định tại Điều 151 của Bộ luật Hình sự; Nguyễn Văn Tâm 8 năm tù, Nguyễn Huy Cương 8 năm tù, cùng về tội “Mua bán người” quy định tại khoản 2 Điều 150 của Bộ luật Hình sự; Cao Văn Nhỏ 3 tháng 13 ngày tù về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” quy định tại khoản 1 Điều 348 của Bộ luật Hình sự.

Vụ án được đánh giá là lời cảnh báo về thủ đoạn mua bán người núp bóng tuyển dụng việc làm lương cao ở nước ngoài.

Theo Vietnam+