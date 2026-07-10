Hội Thịnh phòng ngừa thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật

Những năm gần đây, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Một số thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển mô tô, xe gắn máy vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng; nguy cơ phát sinh các hành vi phạm tội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Từ thực tế đó, xã Hội Thịnh đã xây dựng mô hình “Quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên” nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa xã hội.

Mô hình phòng ngừa vi phạm trong thanh, thiếu niên xã Hội Thịnh góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Mô hình “Quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên” hướng đến việc quản lý, giáo dục, cảm hóa và giúp đỡ thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng công an với gia đình, nhà trường, các tổ chức đoàn thể và khu dân cư trong việc theo dõi, quản lý, hỗ trợ thanh, thiếu niên phát triển toàn diện.

Việc ra mắt mô hình là bước cụ thể hóa chủ trương tăng cường phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở; thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và Công an xã trong huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.

Để chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, Công an xã Hội Thịnh phối hợp cùng các thôn và tổ chức đoàn thể thực hiện nhiều biện pháp. Tiến hành rà soát, lập danh sách các trường hợp thanh, thiếu niên có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật, bỏ học sớm, không có việc làm ổn định, thường xuyên tụ tập đêm khuya, sử dụng mạng xã hội để đăng tải các nội dung lệch chuẩn. Trên cơ sở rà soát, phân loại, nhận diện “đúng” trường hợp cụ thể sẽ đưa vào diện quản lý, giáo dục, cảm hóa...

Ngoài ra, Công an xã phối hợp với gia đình, nhà trường, các đoàn thể duy trì biện pháp quản lý phù hợp, hiệu quả, giúp thanh, thiếu niên nhận thức rõ hành vi của mình, từng bước tiến bộ.

Công an xã Hội Thịnh phối hợp hướng dẫn học sinh và người dân kỹ năng sử dụng phao cứu sinh, phòng chống đuối nước dịp hè 2026.

Hiện nay, toàn xã đang quản lý, giáo dục 18 thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật. Thời gian qua, Công an xã đã trực tiếp xuống địa bàn, gặp gỡ các gia đình thanh, thiếu niên trong diện quản lý để tuyên truyền, vận động và giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến an ninh trật tự. Đồng thời, tổ chức cho 18 trường hợp đang quản lý, giáo dục ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng; không độ chế phương tiện và không tham gia các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Bên cạnh đó, Công an xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh trật tự cơ sở, nhà trường, các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Ban Công tác Mặt trận thôn để nắm tư tưởng, sinh hoạt của các em. Lực lượng chức năng đã gọi hỏi răn đe, giáo dục những thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm; phối hợp với gia đình trong việc quản lý, định hướng, tạo điều kiện để các em học nghề, tìm việc làm, tham gia các hoạt động cộng đồng tại địa phương; phân tích rõ hành vi vi phạm, hậu quả và các chế tài xử lý khi cố tình vi phạm. Qua đó, giúp các em nhận thức rõ sai phạm, tự giác sửa chữa, phấn đấu trở thành công dân tốt.

Lãnh đạo và Nhân dân xã Hội Thịnh tham gia chạy phong trào, thể hiện quyết tâm xây dựng địa bàn không ma túy năm 2026.

Xác định tuyên truyền là “chìa khóa” để giải quyết vấn đề tận gốc, nâng cao nhận thức pháp luật, kỹ năng phòng ngừa vi phạm và tội phạm trong lứa tuổi học sinh, bên cạnh công tác quản lý, Công an xã Hội Thịnh chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp tổ chức 10 đợt tuyên truyền pháp luật tại các trường học trên địa bàn về phòng chống ma túy, bạo lực học đường, các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên, an toàn giao thông và kỹ năng an toàn trên không gian mạng với trên 7.500 lượt người tham gia. Tổ chức gần 500 lượt tuần tra, kiểm soát vào các khung giờ đêm, kịp thời ngăn chặn các hành vi tụ tập gây mất an ninh trật tự và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Công an xã Hội Thịnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục và các tổ chức chính trị - xã hội duy trì hiệu quả hoạt động của mô hình “Quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên”. Tăng cường rà soát, nắm chắc tình hình thanh, thiếu niên trên địa bàn; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ các trường hợp có nguy cơ vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên.

Ngọc Thắng