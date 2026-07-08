Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang địa phương

Ngày 8/7, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “Nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh”.

Đại tá Hà Đại Nam - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Đại tá Đoàn Khắc Mạnh - Chủ nhiệm Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị, Trường Sĩ quan Chính trị đồng chủ trì tọa đàm.

Các đại biểu tham gia buổi tọa đàm.

Tọa đàm là dịp để đội ngũ cán bộ, giảng viên cùng trao đổi kinh nghiệm, làm rõ những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Các ý kiến tập trung đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, nhất là khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng lãnh đạo, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Nhiều tham luận đề cập đến yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị theo hướng sát thực tiễn, gắn với xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành và giáo dục chính trị...

Thông qua tọa đàm, Bộ CHQS tỉnh và Trường Sĩ quan Chính trị tiếp tục tăng cường phối hợp trong nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và trao đổi kinh nghiệm.

Những kết quả đạt được từ tọa đàm sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trọng Lộc - Văn Hanh

(Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh)