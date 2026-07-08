Khởi tố Nguyễn Thành Nam để điều tra hành vi xuyên tạc lịch sử, xúc phạm lãnh tụ

Theo tài liệu điều tra, hai bị can Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán nhiều video clip và cuốn sách có tựa đề "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng."

Đối tượng Nguyễn Thành Nam tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN phát)

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh để điều tra về tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 2/7/2026 và ngày 7/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Nam (sinh ngày 17/8/1961, trú tại số 40, ngõ 12 Đào Tấn, phường Giảng Võ, Hà Nội) và Trần Việt Anh (sinh ngày 21/5/1993, trú tại số 6, ngõ 186 đường Bưởi, phường Giảng Võ, Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, hai bị can đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán nhiều video clip và cuốn sách có tựa đề "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng."

Nội dung các tài liệu này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, hành vi của Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh đã có dấu hiệu phạm vào tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Trần Việt Anh tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN phát)

Các quyết định tố tụng nêu trên của Cơ quan An ninh điều tra đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh cùng các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Theo TTXVN