Lấy mẫu ADN xác định danh tính liệt sĩ tại xã Đại Đình

Ngày 6/7, xã Đại Đình tổ chức lễ dâng hương và triển khai khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Đình. Hoạt động được thực hiện trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin” trên địa bàn tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã thành kính dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Ngay sau lễ dâng hương, các lực lượng chuyên môn tiến hành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm từ các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính và thực hiện bàn giao mẫu phục vụ giám định ADN theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, chính xác và đúng quy định.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo xã Đại Đình và Nhân dân địa phương dâng hoa, dâng hương trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ.

Song song với việc lấy mẫu sinh phẩm, toàn bộ hồ sơ, thông tin của từng phần mộ được rà soát, chuẩn hóa và số hóa, cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý. Việc số hóa giúp lưu trữ đầy đủ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đối chiếu, phân tích dữ liệu, phục vụ giám định ADN cũng như xác minh, xác định danh tính liệt sĩ trong thời gian tới.

Quá trình lấy mẫu ADN các hài cốt liệt sĩ được các lực lượng tập trung thực hiện cẩn thận, theo đúng trình tự, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Hiện Nghĩa trang liệt sĩ Đại Đình có 48 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 31 phần mộ chưa xác định được danh tính được khai quật và lấy mẫu sinh phẩm trong đợt này. Đây là một trong những địa phương tích cực triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ trên cả nước.

Việc lấy mẫu ADN kết hợp với xây dựng cơ sở dữ liệu số được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả công tác giám định, rút ngắn thời gian đối chiếu, xác minh thông tin và từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Qua đó, góp phần thực hiện tâm nguyện thiêng liêng “trả lại tên cho các anh”, xoa dịu nỗi đau chiến tranh, mang lại niềm an ủi cho thân nhân các gia đình liệt sĩ, đồng thời tiếp tục khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự biết ơn và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và sự bình yên của Tổ quốc.

Kim Liên - Đức Thiện