Bàn giao trên 700 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

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Tính đến ngày 5/7/2026, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khai quật 795 phần mộ tại 23 nghĩa trang liệt sĩ. Qua đó, thu nhận, bàn giao được 732 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN.
Quá trình triển khai được các lực lượng phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình từ xây dựng phương án, khai quật, lấy mẫu sinh phẩm, bảo quản, bàn giao đến hoàn trả mặt bằng.
Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình.
Mọi khâu đều được tiến hành nghiêm túc, khoa học, bảo đảm trang nghiêm, an toàn và giữ vững an ninh, trật tự.
Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được cả hệ thống chính trị tỉnh Phú Thọ triển khai đồng bộ, quyết liệt và trách nhiệm, nhằm đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Việc đẩy mạnh giám định ADN không chỉ góp phần hiện thực hóa mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, để các anh hùng liệt sĩ được trở về với gia đình trong sự trọn vẹn của tên tuổi và quê hương.
Duy Thành - Văn Khải
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