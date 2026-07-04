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Triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin

Sáng 4/7, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các địa phương triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đây là hoạt động thuộc “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin” đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

Tại hai điểm thu nhận là Trung tâm Hội nghị tỉnh và UBND xã Tam Sơn, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác triển khai và động viên các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ.

Triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tinThiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi thân nhân liệt sĩ đến thực hiện thu nhận mẫu ADN tại xã Tam Dương.

Toàn tỉnh có trên 21.000 thân nhân liệt sĩ thuộc diện thu nhận mẫu ADN phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Để bảo đảm tiến độ thực hiện, Công an tỉnh đã thành lập 5 trạm với 32 điểm thu nhận trong toàn tỉnh, tổ chức lấy mẫu từ ngày 4 - 11/7/2026.

Công an tỉnh huy động lực lượng từ các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương, phối hợp với ngành Y tế và đoàn thanh niên tại các địa phương. Các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ sẽ phối hợp chặt chẽ, tích cực hỗ trợ người dân. Đối với các trường hợp người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong đi lại, các tổ công tác bố trí phương tiện đưa đón hoặc tổ chức lấy mẫu tại nhà, bảo đảm không bỏ sót đối tượng.

Triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tinQuang cảnh lấy mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ (phường Thanh Miếu).

Triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tinCác tổ công tác hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đến điểm thu nhận mẫu ADN.

Kiểm tra tại điểm thu nhận, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn đã động viên các thân nhân liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của dân tộc. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục đồng hành cùng lực lượng chức năng trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN, góp phần sớm xác định được danh tính các liệt sĩ.

Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đồng chí đề nghị các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm quy trình chuyên môn, bảo đảm chất lượng từng mẫu sinh phẩm và độ chính xác của dữ liệu. Từ đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính các liệt sĩ, thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Duy Thành


Duy Thành

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Liệt sĩ tỉnh Phú Thọ giám đốc Công an tỉnh Trung tâm hội nghị Ban thường vụ tỉnh ủy Lực lượng chức năng Minh tuấn Sinh phẩm Đẩy nhanh tiến độ Đền ơn đáp nghĩa
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