Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 14 đề cao trách nhiệm trong thực thi pháp luật

Thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 14 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm sát các vụ án hình sự. Việc tăng cường trách nhiệm công tố ngay từ khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, bám sát hoạt động điều tra, truy tố và xét xử đã góp phần xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn 6 xã thuộc khu vực.

Cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 14 kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tại xã Cao Sơn.

Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã kiểm sát 6 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, giải quyết 3 nguồn tin, trong đó khởi tố 1 vụ việc, tạm đình chỉ 2 tin, còn 3 nguồn tin đang được xác minh đúng thời hạn luật định. Tiến hành 3 cuộc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tại Công an xã Cao Sơn, Quy Đức, Tân Pheo, ban hành 3 kết luận; 1 yêu cầu khởi tố vụ án; tham gia 4 cuộc khám nghiệm hiện trường, 2 cuộc khám nghiệm tử thi; ban hành 1 kiến nghị phòng ngừa đối với UBND các xã trên địa bàn về phòng ngừa tội phạm sử dụng trái phép chất ma túy...

Một trong những vụ việc được kiểm sát ngay từ đầu là vụ nghi đầu độc nguồn nước sinh hoạt tại xã Cao Sơn. Sáng 24/3/2026, bà Đinh Thị Tiếng (trú tại xóm Rằng) phát hiện nước sinh hoạt của gia đình có mùi thuốc trừ sâu. Khi kiểm tra đầu nguồn tại khe suối Ao Ếch, bà tiếp tục phát hiện nước có mùi tương tự và trình báo Công an xã. Ngay sau đó, Viện KSND khu vực 14 đã phối hợp với cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường, thu thập mẫu vật, kiểm sát chặt chẽ quá trình xác minh để bảo đảm việc giải quyết khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Không chỉ kiểm sát nguồn tin, Viện KSND khu vực 14 còn tăng cường trách nhiệm công tố trong suốt quá trình điều tra vụ án. Cụ thể trong kỳ, đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 7 vụ/8 bị can. Cơ quan điều tra đã giải quyết 6 vụ/7 bị can, trong đó 4 vụ/5 bị can kết thúc điều tra chuyển truy tố, 1 vụ/1 bị can đình chỉ; chuyển tỉnh giải quyết theo thẩm quyền 1 vụ/1 bị can; còn 1 vụ/1 bị can đang được điều tra trong thời hạn luật định.

Để bảo đảm chất lượng điều tra, Viện đã ban hành 6 yêu cầu điều tra, 1 kiến nghị tổng hợp đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ và xác định 2 vụ/2 bị can án trọng điểm để tập trung kiểm sát. Các kiểm sát viên chủ động nghiên cứu hồ sơ, tham gia các hoạt động điều tra quan trọng, kịp thời yêu cầu bổ sung chứng cứ, làm rõ những tình tiết còn mâu thuẫn, hạn chế việc trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Ở giai đoạn truy tố, Viện KSND khu vực 14 đã giải quyết 6 vụ/7 bị can. Trong đó, truy tố 5 vụ/6 bị can; 1 vụ/1 bị can trả hồ sơ điều tra bổ sung để tiếp tục làm rõ các tình tiết của vụ án. Các kiểm sát viên đã thực hiện 6 lượt phúc cung, góp phần kiểm tra tính khách quan của lời khai, củng cố chứng cứ trước khi quyết định truy tố.

Tại giai đoạn xét xử, Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 7 vụ/8 bị cáo; 100% vụ án được Tòa án đưa ra xét xử đúng quy định. Đơn vị tổ chức 4 phiên tòa rút kinh nghiệm, báo cáo án bằng sơ đồ tư duy 6 vụ/7 bị cáo; lãnh đạo Viện trực tiếp xét xử 2 vụ/3 bị cáo. Qua công tác kiểm sát xét xử, Viện còn ban hành 2 kiến nghị đối với Tòa án nhằm khắc phục những hạn chế trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự. Tất cả các bản kiến nghị đều được Tòa án chấp nhận tiếp thu.

Viện trưởng Viện KSND khu vực 14 Đinh Văn Phán cho biết: “Đơn vị xác định nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố phải bắt đầu từ việc kiểm sát chặt chẽ nguồn tin về tội phạm, gắn công tố với hoạt động điều tra và nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa. Mỗi kiểm sát viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ hồ sơ, chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng để bảo đảm mọi quyết định tố tụng đều có căn cứ pháp luật, đúng người, đúng tội, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm”.

Đinh Thắng