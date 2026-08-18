Kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026) và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026)

Phát huy sức mạnh Nhân dân

Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT), Nhân dân vừa là chủ thể, vừa là lực lượng quan trọng trực tiếp tham gia xây dựng thế trận an ninh Nhân dân. Một tin báo kịp thời, một mâu thuẫn được hòa giải từ sớm, một biểu hiện bất thường được phát hiện hay một hình ảnh từ camera an ninh được cung cấp cho lực lượng chức năng đều có thể góp phần ngăn ngừa nguy cơ phát sinh tội phạm.

Nhận thức rõ điều đó, Công an tỉnh đã xác định xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, lâu dài; lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự đồng thuận của Nhân dân làm nền tảng và lực lượng Công an làm nòng cốt. Đến nay, toàn tỉnh duy trì 38 loại mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với hơn 33.100 điểm và 75 điển hình tiên tiến; trong đó có 12 mô hình tiêu biểu được Bộ Công an lựa chọn phổ biến, nhân rộng trong phạm vi cả nước; hơn 3.000 Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở được củng cố, kiện toàn. Trên 94% khu dân cư, 100% cơ quan, doanh nghiệp và gần 100% cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Một minh chứng rõ nét là xã Toàn Thắng, nơi các mô hình bảo đảm ANTT được xây dựng từ yêu cầu thực tế và phát huy sự tham gia trực tiếp của người dân. Tại đây, mô hình “Camera an ninh” được triển khai bằng nguồn lực xã hội hóa, với sự chung tay của doanh nghiệp và Nhân dân. Hệ thống camera tại các tuyến đường, nút giao thông, khu vực trọng điểm đã hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác quản lý địa bàn, xác minh, xử lý nhiều vụ việc, đồng thời tạo hiệu quả phòng ngừa, răn đe tội phạm.

Xã Toàn Thắng được lựa chọn tổ chức ngày hội điểm cấp tỉnh, đây là sự ghi nhận về những thành tích nổi bật của xã trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Điểm nhấn của phong trào là mô hình “Đội tuyên truyền đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”. Bằng các hình thức tuyên truyền trực quan, tiểu phẩm, sinh hoạt cộng đồng, những kiến thức về phòng, chống ma túy, mua bán người, tội phạm công nghệ cao, thủ đoạn lừa đảo mới được chuyển tải gần gũi, dễ tiếp nhận, mô hình đã được Bộ Công an công nhận là mô hình tiêu biểu xuất sắc, được nhân rộng trên địa bàn tỉnh và được biểu dương là một trong các mô hình tiêu biểu của cả nước. Đáng chú ý, người dân Toàn Thắng đã cung cấp 541 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng giải quyết 51 vụ việc ngay từ cơ sở, xử lý dứt điểm nhiều vụ tranh chấp kéo dài, vận động thu hồi 46 vũ khí, vật liệu nổ. 100% thôn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; xã được xếp loại xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Sức mạnh của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ còn được thể hiện qua kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã khởi tố 1.291 vụ với 2.410 bị can. Riêng tội phạm về trật tự xã hội, lực lượng Công an điều tra, khám phá án đạt 94,6%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,24%. Trên lĩnh vực ma túy, lực lượng Công an đã khởi tố 438 vụ, 689 bị can; đồng thời phát hiện, khởi tố 90 vụ với 157 bị can về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Bên cạnh đấu tranh trực tiếp, công tác phòng ngừa xã hội được đẩy mạnh, nhất là tuyên truyền về tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên. Hàng nghìn tin, bài, nội dung cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số, giúp người dân nâng cao cảnh giác.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Công - Phó Giám đốc Công an tỉnh, thời gian tới cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và Nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh từ cơ sở. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với việc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ 19/8, không để Ngày hội chỉ là hoạt động diễn ra thường niên mà phải trở thành điểm nhấn để lan tỏa, thúc đẩy phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, duy trì thường xuyên, liên tục và thực chất, để mỗi người dân nhận thức rõ trách nhiệm của mình, chủ động tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần xây dựng địa bàn dân cư an toàn, bình yên.

Đinh Thắng