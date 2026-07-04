Xây “lá chắn” phòng, chống ma túy từ địa bàn cơ sở

32 công dân đi làm ăn xa trở về địa phương được Công an xã Tân Mai kiểm tra đột xuất, phát hiện 9 trường hợp cho kết quả dương tính với ma túy. Con số này không chỉ phản ánh thực trạng đáng lo ngại mà còn cho thấy hiệu quả của việc chủ động quản lý địa bàn, nhận diện nguy cơ và phát hiện sớm người sử dụng trái phép chất ma túy ngay từ cơ sở. Đây cũng là hướng đi đang được Công an tỉnh triển khai nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “xã, phường không ma túy”, lấy phòng ngừa từ sớm, từ xa làm giải pháp căn cơ trong đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Kiểm soát chặt địa bàn, phát hiện từ sớm

Con số gần 30% số người ở xã Tân Mai được kiểm tra cho kết quả dương tính với ma túy khiến nhiều người không khỏi giật mình. Nhưng điều đáng chú ý hơn là sự chủ động của lực lượng Công an cơ sở trong nhận diện nguy cơ, quản lý di biến động dân cư, kịp thời phát hiện người sử dụng trái phép chất ma túy trước khi phát sinh tội phạm.

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/ĐU ngày 6/2/2026 của Đảng ủy xã Tân Mai về tiếp tục xây dựng xã không có ma túy và Nghị quyết số 24-NQ/ĐU ngày 28/4/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, xây dựng mô hình “Quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên”, cả hệ thống chính trị trên địa bàn đã vào cuộc đồng bộ. Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Đoàn - Phó Trưởng Công an xã Tân Mai, toàn xã hiện có 502 công dân đi làm ăn xa. Đây là lực lượng lao động đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế địa phương, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lôi kéo, sử dụng ma túy khi làm việc tại những địa bàn phức tạp.

Vì vậy, Công an xã thường xuyên cập nhật biến động nhân khẩu, nắm chắc tình hình từng đối tượng, từng hộ gia đình, chủ động rà soát, kiểm tra những trường hợp có biểu hiện nghi vấn ngay khi trở về địa phương.

Công an xã hiện đang quản lý 27 người sử dụng trái phép chất ma túy, 4 người nghiện ngoài xã hội, 10 đối tượng quản lý sau cai và 10 đối tượng thuộc diện sưu tra về ma túy. Đối với nhóm thanh, thiếu niên, địa phương quản lý 19 trường hợp có biểu hiện vi phạm pháp luật, trong đó có 3 trường hợp nghiện ma túy.

Qua kiểm danh, kiểm diện, có 14 trường hợp đang có mặt tại địa phương và 5 trường hợp vắng mặt. Tất cả đều được lập hồ sơ quản lý, phân công cán bộ theo dõi, phối hợp với gia đình và các tổ chức đoàn thể để giáo dục, cảm hóa, phòng ngừa vi phạm.

Lực lượng Công an xã Pà Cò thường xuyên bám nắm địa bàn, tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy đến từng người dân.

Thực tiễn tại Tân Mai cho thấy, phòng, chống ma túy không chỉ là đấu tranh với các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy mà còn bắt đầu từ những việc làm cụ thể như quản lý chặt nhân khẩu, kiểm danh, kiểm diện thường xuyên, xét nghiệm đột xuất đối với các nhóm có nguy cơ và chủ động phát hiện dấu hiệu bất thường ngay trong cộng đồng dân cư. Chính cách làm này đã giúp lực lượng Công an cơ sở ngăn chặn từ sớm những nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội.

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống ma túy

Theo Đại tá Trương Quang Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh, mục tiêu xây dựng “xã, phường không ma túy” không chỉ là kéo giảm số vụ phạm tội mà quan trọng hơn là giảm số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy ngay từ địa bàn cơ sở.

Muốn đạt được mục tiêu này, cấp ủy, chính quyền địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong quản lý, giáo dục, cảm hóa người nghiện, người sau cai và thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy được triển khai sâu rộng từ gia đình, nhà trường đến xã hội.

Thực hiện mục tiêu đó, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như quản lý chặt địa bàn, đối tượng; đồng thời kiên quyết đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, không để hình thành “điểm nóng” ngay từ cơ sở.

Theo thống kê, từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/5/2026, lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện, khởi tố 1.165 vụ với 1.817 bị can phạm tội về ma túy. Toàn tỉnh hiện quản lý 2.669 người nghiện có hồ sơ và 1.349 người sử dụng trái phép chất ma túy.

Song song với công tác đấu tranh, công tác quản lý người nghiện, điều trị bằng Methadone, lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc, quản lý sau cai và xây dựng mô hình “xã, phường không ma túy” tiếp tục được triển khai đồng bộ tại các địa phương.

Công an tỉnh đẩy mạnh các hoạt động công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh.

Thực tế cho thấy, ma túy là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích... Vì vậy, việc lực lượng Công an xã Tân Mai chủ động phát hiện 9 trường hợp dương tính với ma túy ngay khi trở về địa phương không chỉ góp phần quản lý tốt người sử dụng trái phép chất ma túy mà còn ngăn ngừa từ sớm nhiều nguy cơ mất an ninh, trật tự.

Từ cách làm của Tân Mai có thể thấy, mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy đang được cụ thể hóa bằng những giải pháp sát thực tiễn: quản lý chặt đối tượng, tăng cường kiểm tra, phát huy vai trò của gia đình, các tổ chức đoàn thể và người dân trong phát hiện, tố giác tội phạm.

Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình, nắm địa bàn, Công an xã Tân Mai đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Khi mỗi địa phương chủ động nhận diện nguy cơ, kiểm soát tốt ngay từ cơ sở và huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, “lá chắn” phòng, chống ma túy sẽ ngày càng vững chắc, góp phần giữ gìn bình yên cho từng thôn, xóm, khu dân cư và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “xã, phường không ma túy”.

Mạnh Hùng