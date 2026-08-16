Xã Vĩnh Thành nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai

Nhận diện sớm nguy cơ, xây dựng phương án sát thực tế và chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, xã Vĩnh Thành đang nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai. Từ chính quyền, lực lượng chức năng đến người dân đều có tinh thần chủ động phòng ngừa, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại trong mùa mưa bão năm 2026.

Nâng cao tinh thần chủ động

Sinh sống ven bờ sông Phó Đáy, gia đình bà Lê Thị Hương ở thôn Việt Xuân, xã Vĩnh Thành từng nhiều lần chịu ảnh hưởng của nước lũ dâng cao, có thời điểm ngập đến mái nhà. Trong đợt mưa lũ do hoàn lưu bão số 3 (Yagi) năm 2024, khoảng 170 hộ với 700 người trong khu vực phải di chuyển đến nơi an toàn, đường tỉnh 305C qua địa bàn cũng có thời điểm bị chia cắt.

“Qua những lần bị ngập lụt cũng là kinh nghiệm để gia đình tôi chủ động chuẩn bị đón mùa mưa bão năm nay. Chúng tôi đã giảm lượng hàng hóa dự trữ, chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ để sẵn sàng di chuyển người và tài sản khi cần thiết” - bà Lê Thị Hương chia sẻ.

Sinh sống ven bờ sông Phó Đáy, gia đình bà Lê Thị Hương và nhiều hộ dân phải chủ động phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão hàng năm.

Trước nguy cơ mưa lũ, ngập lụt diễn biến phức tạp trong mùa mưa bão, xã Vĩnh Thành xác định phòng ngừa từ sớm là giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu thiệt hại. Đồng chí Trần Văn Lợi - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành cho biết: Địa phương đã xây dựng phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro, phân công lực lượng, chuẩn bị phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”. Trong đó, lũ, ngập lụt được xác định ở cấp độ rủi ro cao nhất, tiềm ẩn nguy cơ chia cắt giao thông, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm an toàn hệ thống đê điều. Các khu vực xung yếu được rà soát, theo dõi thường xuyên để kịp thời phát hiện và xử lý những dấu hiệu bất thường. Đồng thời, lực lượng tại chỗ được chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với các tình huống thiên tai.

Sẵn sàng lực lượng tại chỗ

Cùng với phương án được xây dựng từ sớm, lực lượng tại chỗ là nòng cốt trong xử lý các tình huống phát sinh. Đồng chí Thiếu tá Phan Ngọc Sang - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Vĩnh Thành cho biết: Lực lượng dân quân được duy trì tại 10 thôn, các đội xung kích gồm 135 thành viên sẵn sàng tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tại các khu vực xung yếu, lực lượng quân sự thường xuyên bám địa bàn, theo dõi diễn biến thời tiết và nắm chắc tình hình để kịp thời huy động nhân lực, phương tiện khi có yêu cầu.

Thiếu tá Phan Ngọc Sang (bên phải) kiểm tra vật tư, trang thiết bị phòng, chống thiên tai tại kho tập kết của Ban CHQS xã Vĩnh Thành.

“Khi xảy ra tình huống phải sơ tán, các lực lượng quân sự, công an, y tế, đoàn thanh niên sẽ phối hợp để hỗ trợ di chuyển người, tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn; đồng thời bảo đảm các điều kiện để thực hiện công tác hậu cần, chăm sóc sức khỏe người dân và giữ gìn an ninh, trật tự tại nơi tạm cư. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng giúp địa phương tạo thế chủ động, sẵn sàng xử lý tình huống ngay từ cơ sở” - Thiếu tá Phan Ngọc Sang nhấn mạnh.

Hiện nay, từ chính quyền đến lực lượng chức năng và đông đảo người dân trong xã đều nêu cao tinh thần chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Kinh nghiệm từ những đợt mưa lũ trước cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt là cơ sở để xã Vĩnh Thành triển khai hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, nâng cao năng lực xử lý các tình huống. Từ đó, quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trong mùa mưa bão năm 2026.

Nguyễn Toàn