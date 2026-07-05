Giải phóng những “vùng đất chết”

Bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh là những ẩn họa khôn lường. Vì thế, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Phú Thọ đã và đang tích cực phối hợp với các lực lượng của Quân khu 2 triển khai nhiệm vụ rà phá bom mìn, giải phóng những “vùng đất chết”.

Theo số liệu Đề án “Điều tra, khảo sát lập bản đồ ô nhiễm bom mìn, vật nổ trên phạm vi toàn quốc” công bố, cả 6 tỉnh thuộc địa bàn Quân khu 2 đều bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ với tổng diện tích khoảng 331.000 ha. Trong đó, tỉnh Phú Thọ nằm trong nhóm các tỉnh miền núi phía Bắc có tỷ lệ ô nhiễm từ 15 - 20% diện tích đất tự nhiên.

Tham gia thực hiện Dự án thành phần số 2 “Rà phá bom mìn, vật nổ, khắc phục hậu quả sau chiến tranh giai đoạn 2025 - 2027” trên các địa bàn thuộc Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh được giao nhiệm vụ tại các xã: Thàng Tín, Bản Máy (tỉnh Tuyên Quang), Bát Xát (tỉnh Lào Cai) và Sí Lở Lầu (tỉnh Lai Châu), với tổng diện tích 420 ha đất ô nhiễm bom mìn, vật nổ thuộc phạm vi dự án.

Lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ rà phá bom mìn, vật nổ tại xã Bản Máy, tỉnh Tuyên Quang.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang thăm, động viên lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn xã Bản Máy.

Để hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, bảo đảm an toàn tuyệt đối, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện bổ sung kỹ thuật rà phá theo đúng quy trình, sát với điều kiện thực tế. Đồng thời, lựa chọn 175 cán bộ, chiến sĩ, biên chế thành 5 đội công binh cùng nhiều phương tiện, trang bị chuyên dụng để phối hợp với các đơn vị của Quân khu 2 triển khai dự án.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các lực lượng gắn chặt nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi có hài cốt liệt sĩ phải đánh dấu cụ thể, giữ nguyên hiện trạng và phối hợp bàn giao cho lực lượng chuyên trách xác minh, quy tập theo đúng quy định. Đồng thời, chủ động hiệp đồng, cử lực lượng rà phá tại các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ, bảo đảm an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập đạt hiệu quả thiết thực.

Lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ đưa quả bom phát hiện trên sông Đà đi tiêu hủy.

Trung tá Hoàng Thế Ngọc - Trưởng Ban Công binh, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Hiện nay, các đội công tác đang tiến hành rà phá bom mìn, vật nổ tại 2 xã Bản Máy và Thàng Tín (tỉnh Tuyên Quang). Nơi đây có địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều vị trí có vách đá dựng đứng. Khu vực thi công nằm giáp biên giới, các loại bom mìn, vật nổ còn sót lại rất đa dạng, phân bố không theo quy luật, ở nhiều tầng đất và độ sâu khác nhau, nhất là tại các khu vực công sự, khe suối... Các đội đã chủ động hiệp đồng, thông báo với Đồn Biên phòng Thàng Tín, Đồn Biên phòng Bản Máy cùng chính quyền địa phương để được tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo tiến độ triển khai nhiệm vụ.

Theo Bộ CHQS tỉnh, phần lớn khu vực rà phá nằm xa trung tâm, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở. Vì vậy, các đội chủ động bảo đảm đầy đủ công tác hậu cần, kỹ thuật và quân y; củng cố lán trại, nơi ăn ở; xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; chuẩn bị đầy đủ trang bị bảo hộ, phương tiện chuyên dùng và phương tiện xử lý các tình huống khẩn cấp. Đồng thời, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau nhiều tháng chuẩn bị, từ tháng 3/2026, cán bộ, chiến sĩ công binh Bộ CHQS tỉnh đã chính thức triển khai nhiệm vụ theo Đề án. Đến nay, đã rà phá, làm sạch hơn 70 ha đất, đạt 16,5% kế hoạch được giao.

Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh là nhiệm vụ đặc biệt khó khăn nhưng có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Với quyết tâm cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ cùng nhiều giải pháp đồng bộ, Bộ CHQS tỉnh đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ rà phá bom mìn, vật nổ, góp phần bảo đảm an toàn cho Nhân dân, tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Huy Thắng